نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي معجزة كريم بانثينول لتبييض الوجه وازالة البقع والتصبغات لبشرة صافية ولامعة كاليابانيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدخل كريم بانثينول في الكثير من خلطات ووصفات التبييض، مثل: خلطة كريم بانثينول والقهوة، حيث يعتبر هذا الخليط بمثابة كل سحري لكافة مشاكل البشرة الداكنة التي يعاني منها السيدات والفتيات، حيث نجد أن مشاكل البشرة والوجه من المشاكل التي تزعج الفتيات ويبحثن دائماً عن حل جذري لها، ويمكن الحصول على هذا الخليط بمكونات سهلة وتحضيره في المنزل.

تحرص جميع السيدات على العناية بشكل مستمر بالبشرة والجسم حتي تحصل علي بشرة بيضاء، فيلجأ بعض السيدات إلى اتباع بعض مستحضرات التجميل والكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر البشرة وتؤثر عليها بشكل سلبي، فمن أحسن الطرق التي يمكن أن نستخدمها في تبيض البشرة هو كريم بانثينول التي يعمل بفاعلية على تبيض وتفتيح البشرة.

يحتار العديد من الفتيات في استخدام مرطبات طبيعية للبشرة وتساعد أيضا علي تفتيحها، وذلك لأن هناك أنواع عديدة من الكريمات التي تطرح في الأسواق بمختلف أنواعها وماركاتها وغالبا بتكون باهظة في السعر ولا تعطي نتائج مضمونه، فتستطيع كل فات أن تقوم بتحضير كريم بانثينول في المنزل في من العناصر الطبيعية التي تفتح البشرة بشكل فعال.

يتم تضمين كريم البانثينول في العديد من خلطات وتركيبات التبييض مثل: كريم البانثينول والقهوة ، يعتبر هذا المزيج أداة سحرية لجميع مشاكل البشرة الداكنة التي تعاني منها النساء والفتيات ، حيث نجد من بينها مشاكل البشرة والوجه مشكلة ابتلي بها الكثير وتبحثين دائمًا عن حل أساسي يمكنك الحصول على هذا المزيج بمكونات بسيطة وتحضيره في المنزل. البانثينول هو مرطب للبشرة ومجدد للبشرة كما اخذ شهرة مؤخرا بانه يقوم بتفتيح البشرة ويضاف الي وصفات البشرة من ترطيب و تفتيح وغيره من الخلطات التي يدخل بها البانثينول مع دخوله في النشا واليكم طريقة عمل خلطة كريم البانثينول والقهوة لتبييض البشرة وترطبها ويجعل البشرة اكثر جمالا والان اليكم الطريقة . من المعروف ان كريم البانثينول مرطب قوي للبشرة وانه يدخل مع كثير الخلطات للبشرة التي تؤدي الي تبييضها ونضارتها الذي يحتوي علي اختلاط النشا معة ليصبح وجهك اكثر جمالا ونضارة ويمكن تحضيرة بالمنزل بعد الان لن تخرجي برة منزلك لتبحثي عن طرق تبييض البشرة والان اليكي طريقة تحضير كريم بانثينول في المنزل.

خلطة البانثينول و القهوة

من المعروف أن البشرة دائماً ما تتعرض لكثير من المشاكل مثل: حبوب البشرة، ولكن أبرز تلك المشاكل هي البشرة المتصبغة والبشرة الداكنة وبخاصة الأماكن الحساسة، ويتم تحضير هذه الخلطة للقضاء على مشكلة الاسمرار كما يلي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

عدد ٣ ملاعق كبيرة من كريم بانثينول.

مقدار نصف ملعقة كبير قهوة سريعة الذوبان.

طريقة تحضير خليط كريم بانثينول و القهوة:

كما نرى جميعاً أن هذه الخلطة مكوناتها بسيطة متوفرة في كل منزل، حيث نجد أن كل مكون من هذه المكونات له فوائد كثيرة للبشرة وعند خلط كل المكونات مع بعضها نحصل على أفضل نتيجة فعالة تقضي على مشكلة اسمرار البشرة والأماكن الحساسة، ويتم تحضير الخلطة بالخطوات التالية:

أول خطوة نقوم بإحضار وعاء صغير مناسب ونضع فيه النشا مع ماء الورد ونخلطهم مع بعض جيداً لنحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نضيف على خليط النشا وماء الورد زيت الزيتون ونكرر الخلط مرة ثانية ليتكون خليط قوامه متجانس.

ثم نضيف في هذه الخطوة مقدار نصف ملعقة قهوة سريعة الذوبان ونحرك الخليط لتختلط المكونات مع بعضها مرة أخرى.

بعد ذلك نضيف مقدار كريم بانثينول ونخلطهم جيداً ليتكون خليط له قوام كريمي.

طريقة استخدام خليط كريم بانثينول والقهوة

يجب الحرص دائماً على وضع هذه الخلطة على بشرة نظيفة ومغسولة جيداً بماء فاتر.

يجب تنظيف البشرة من أي مستحضرات تجميل قبل استخدام الخلطة.

بعد ذلك نبدأ بتوزيع الخليط على البشرة ومنطقة الرقبة وأي منطقة تعاني من الاسمرار.

ثم نترك الخليط على البشرة لمدة ٣٠ دقيقة كحد أدنى.

بعد مرور النصف ساعة نبدأ بفرك البشرة بالخليط سوف نلاحظ النتيجة فوراً.

ينصح باستخدام هذه الخلطة بمعدل ٣ مرات كل أسبوع حتى نحصل على النتيجة السريعة والمضمونة.