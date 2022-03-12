سر مفعول كريم لبان الذكر المعجزة لشد وتفتيح البشرة وتنقيتها كبشرة الاطفال وودعى التجاعيد والترهلات من اول مرة

سر مفعول كريم لبان الذكر المعجزة ، نسمع كثيراً عن أنواع عديدة من كريمات تفتيح البشرة ولكن معظمها يكون غالي جداً ولا يمكن للبعض شرائه والبعض الأخر منها يكون غير مفيد يحتوي على مواد كيماوية ضارة جداً للبشرة وتسبب لها الكثير من المشكلات، ولكن من الآن يمكن أن تودعين القلق ومشاكل البشرة التي لا تنتهي أبداً فعليك باستخدام وصفات كريم لبان الذكر التي يتم استخراجه من شجرة البوسويليا وهي نتكون من الأشجار الصغيرة التي تتمتع بمادة صمغية بها فوائد عدة وسريعة المفعول.

سر مفعول كريم لبان الذكر المعجزة

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية الغنية بالعناصر والخصائص الذي تحتاج إليها البشرة كمادة الكولاجين الذي تدعم البشرة كثيراً وتجعلها أصغر سناً، ويمكن الحصول على كمية كبيرة من الكولاجين عن طريق استعمال كريم لبان الذكر ومنه التالي:

وصفة لبان الذكر مع النشا

تعد واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم على البشرة وخاصة إذا كان هناك بقع داكنة أو اسمرار أو تجاعيد ويتم تحضيرها بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

2 ملعقة نشا.

5 ملاعق كبيرة لبان الذكر.

2/1 ملعقة عصير ليمون.

1 ملعقة ماء ورد.

طريقة الإعداد:

في البداية يجب أن يتم خلط النشا مع ماء الورد ومن ثم يتم إضافة عصير الليمون ولبان الذكر.

اخلطي المكونات مع بعضها بشكل جيداً.

يتم البدء بعد ذلك بتطبيق الخليط على البشرة وهي نظيفة وجافة.

عليك بتركه لمدة 30 دقيقة بعدها يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

يفضل تكرار الاستخدام من مرة إلى مرتين أو أكثر خلال الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

وصفة لبان الذكر والفازلين

الفازلين من المكونات التي لا تقل أهمية وفوائد عن لبان الذكر، فهو يمتلك عناصر مهمة تحتاج إليها البشرة باستمرار حتى تصبح ومنها التالي:

المكونات:

4 ملعقة كبيرة لبان الذكر.

3 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة فازلين.

طريقة الإعداد: