بمناسبة شهر رمضان حضري الفول المدمس اللذيذ بكل سهولة بالمنزل

الفول المدمس اللذيذ ، من الأطباق الشهية اللذيذة التي يتم تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل بدلاً من شراء الفول الجاهز أو المعلب، ويعتبر طبق الفول من الأطباق الشهية التي تقدم في وجبة الإفطار أو العشاء، ويعد من أكثر الأطباق الشهية التي تقدم في شهر رمضان الكريم على سفرة الإفطار فهو طبق صحي ولذيذ يمكن تقديمه بأشكال مختلفة بإضافة الطماطم أو الثوم أو الطحينة حسب الرغبة، فهو يقدم بأكثر من شكل، ويعد تقديمه داخل المنزل من أكثر الأشياء البسيطة التي يمكن عملها فهو لا يحتاج إلي الكثير من المكونات فمكوناته بسيطة جداً وسهلة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفول المدمس اللذيذ داخل المنزل بخطوات بسيطة جداً وبطعم رائع.

مكونات الفول المدمس اللذيذ بالمنزل

يتم تحضير الفول المدمس بمكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من الفول الجاف.

حبة طماطم مقطع مكعبات.

بصلة صغيرة مقطع مكعبات.

جزرة مبشورة.

حبة ليمونة كاملة.

ماء مغلى للسلق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

للتقديم

زيت زيتون.

ملعقة صغيرة كمون.

عصير ليمونة.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفول المدمس اللذيذ خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:ـ

نقوم بغسل الفول جيداً ثم نضعه في طبق عميق به ماء وننقعه في الماء لمدة 8 ساعات مع مراعاة تغطيته. ثم نصفى الفول من الماء ونضعه داخل الدماسة، ثم يضاف إليه حبة من الطماطم والبصل والجزرة المبشورة وحبة من الليمون. نغطي الفول والمكونات المضافة له بالماء المغلي ويوضع على النار حتي يغلي قليلاً. ثم نهدي النار وبعد مرور ساعة من الغليان نقوم بإضافة ملعقة البيكنج بودر. نغطى الدماسة جيداً ثم تترك على نار هادئة لمدة من 6 إلي7 ساعات. نستمر في إضافة الماء المغلي كلما قل الماء في الدماسة ويفضل أن يكون ماء مغلى حتى يتم نضج الفول تماماً.

طريقة التقديم

بعد النضج الفول نطحن الفول يدوياً أو باستخدام الخلاط الكهربائي ويوضع الفول في طبق التقديم. ثم يضاف إليه الليمون والكمون والملح وزيت الزيتون، ثم يقلب جيداً حتي تختلط المكونات مع بعضها البعض. نرش الوجه بأوراق البقدونس المفروم ويقدم بألف هنا وشفاء يمكننا تقديم الفول بدون طحن أو هرسه حسب الرغبة.

طريقة عمل الفول بالثوم والصلصة الحار

في وعاء على النار نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الزيت ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم، ونقلب حتي يأخذ الثوم لون ذهبي. ثم نضيف إليه ملعقتين من الصلصة ونقلب المكونات، ثم نضيف ربع كوب من الماء ونقلب المكونات. نضع الملح والكمون والشطة الحارة المقدار حسب الرغبة ونقلب المكونات حتي تغلي. ثم نضيف إليها طبق من الفول المهروس ونقلب المكونات ثم نتركها تغلي لمدة دقيقة ثم نضيف ملعقة من عصير الليمون ونقلب. يسكب الفول في طبق التقديم ويزين برشة من زيت الزيتون على الوجه مع رشة من أوراق البقدونس ويقدم بألف هنا وشفا.

فوائد الفول للجسم