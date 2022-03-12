بدون فرن أعملي كيكة المقلاة السريعة ببيضة واحدة بطريقة هشة وخفيفة وبطعم روعة

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تعد الكيكه من المخبوزات الغربيه التى لا غنى عنها فى اى منزل، فهى يعتمد عليها الامهات كوجبة خفيفة للابناء فى الصباح قبل الذهاب الى المدرسة ويعتمد عليها ايضا فى تقديمها للضيوف، ويمكن تحضير الكيكة باكثر من طعم مختلف ومنها انواع كثيرة مثل الكيك الاسفنجى او البراونز او كيك العادى، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيك المقلاه السريعه. المكونات ٢كوب من الدقيق الابيض.

ربع كوب من الزيت النباتى.

كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب السائل.

٢بيضه.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة ملح. الطريقة فى وعاء عميق نضع الزيت مع السكر والبيض ونخلطهم جيدا.

نضف اليهم الحليب والفانيليا ونقوم بخفق المكونات بواسطة المضرب الكهربائى بشكل جيد حتى نحصل على القوام الكريمى.

فى وعاء اخر ننخل الدقيق مع البيكنج بودر وذرة الملح.

نضف الى الدقيق الخليط الكريمى ونقلب ببطئ حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

فى طاسة غير لاصقه مدهونه بقليل من الزيت.

نسكب خليط الكيك ونقوم بتغطية الطاسة بغطاء محكم.

نترك الكيكه على نار هادئه لمدة من ١٠الى ١٥دقيقه تقريبا.

نرفع الكيكة من على النار ونتركها حتى تبرد.

تزين الكيكه وتقطع وتقدم مع الشاى او العصائر. طريقة عمل كيكة الاناناس المكونات كمية مناسبة من شرائح الاناناس.

٢كوب من الدقيق الابيض.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

معلقة كبيرة من القرفه الناعمه.

٢بيضه.

نصف كوب من الحليب.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر. الطريقة فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع الزيت والسكر مع البيض والفانيليا والحليب ونخفقهم جيدا.

فى وعاء عميق نضع الدقيق المنخول مع البيكنج بودر.

نضف الى الدقيق الخليط الكريمى ونقلب المكونات بواسطة المضرب اليدوى.

نترك عجين الكيك جانبا حتى ننتهى من تحضير الاناناس.

فى صينية متوسطة نضع الزبدة مع شرائح الاناناس ونضف اليهم الزبدة.

يقلب الاناناس على الوجهين حتى يتشرب جيدا من الزبدة والقرفه.

نسكب خليط الكيك على الاناناس وندخل الكيكه فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة لمدة ٣٠دقيقة.

عند التاكد من تسوية الكيك نخرج الكيك من الفرن ويقلب على سرفيس التقديم.

تزين كيكة الاناناس بالكريم شانتيه وتقدم مع المشروبات الغازيه او العصائر. عمر شويل - جدة بدون فرن أعملي كيكة المقلاة السريعة ببيضة واحدة بطريقة هشة وخفيفة وبطعم روعة - ثقفني

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