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تعتبر مشكلة تساقط الشعر هي من أهم المشكلات التى يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء الرجال او النساء، وتسبب مشكلة وجود الفراغات في الرأس الازعاج لديهم ويبحثون عن كافة الوسائل لاستخدامها للتخلص من تلك المشكلة، فيمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعالج بشكل فعال لهذه المشكلة كما تعمل أيضا علي إنبات الشعر وملئ الفراغات التي توجد به. انبات الشعر وملئ الفراغات خلطة بذور الحلبة المقادير استخدام حفنة من بذور الحلبة.

مقدار مناسب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نقوم بنقع حفنة من بذور الحلبة في إناء به مقدار مناسب من الماء ونتركها لمدة تصل إلى ستة ساعات حتى يتم نقعها.

بعد نقع بذور الحلبة يتم هرسها جيدا ونضيف عليها ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونخلطهم مع بعض بشكل جيد.

نضع معجون الحلبة على أماكن الفراغات في الشعر مع توزيعها جيدا.

نترك خلطة بذور الحلبة على الرأس لمدة 60 دقيقة ثم يغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر.

نتبع استخدام هذه الوصفة على الأقل مرتين كل أسبوع. خلطة زيت الكافور المقادير ملعقة صغيرة من زيت الكافور.

ملعقتين صغيرتين من الحليب الرائب.

أربعة قطرات من زيت الجوجوبا. طريقة التحضير نمزج ملعقة صغيرة من زيت الكافور في وعاء صغير ثم نضيف اليه ملعقتين صغيرتين من اللبن الرائب ونضع عليهم اربعة قطرات من زيت الجوجوبا ونخلطهم مع بعض.

نفرد الخلطة على الفراغات الموجودة في الشعر ويتم توزيعها جيدا.

نترك خلطة زيت الكافور على الفراغات لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نقوم بعرض الشعر باستخدام الماء الفاتر والشياكة المناسب لنوع الشعر.

نتبع تلك الوصفة مرة كل شهر حتى تحصل على نتيجة مرضية. خلطة عصير البصل المقادير حبة كبيرة الحجم من البصل.

قطعة من القطن. طريقة التحضير نأتي بحبة كبيرة من البصل ونبشره ونستخلص عصير البصل منه.

نستخدم قطعة من القطن ونضعها في عصير البصل ويدهن بها جميع أماكن الفراغات في الشعر.

نترك خلطة عصير البصل على الفراغات لمدة الليل كله نضعها في المساء قبل النوم ويغسل الشعر صباح اليوم التالي.

نكرر اتباع هذا الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. عمر شويل - جدة انسى الصلع.. 3 طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر وتكثيفه وملأ الفراغات بسرعة رهيبة - ثقفني

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