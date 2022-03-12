اصنعي بنفسك بسكوت حبات القهوة اللذيذ بطعم حكاية وبدون تكلفة

بسكوت حبات القهوة من المخبوزات الناعمة التي تمتلك قوام دائب ورائحة جميلة، وتستطيع جميع الأمهات القيام بإعداده في المنزل بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج، وهو يتميز بشكله الجميل الذي يجذب الناس إليه، ويقدم دائمًا بجانب المشروبات الساخنة، ومكوناته بسيطة للغاية ولا يخلو بيت منها، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تستغرق منا وقت طويل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت حبات القهوة اللذيذ أحلى بسكويت يقدم مع المشروبات الساخنة بكل سهولة بالمنزل.

مكونات بسكوت حبات القهوة اللذيذ

سوف نقدم لكم اليوم بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها هذا النوع من البسكويت وهى كما يلي:-

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الزيت.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير بسكوت حبات القهوة اللذيذ بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع به الزيت، والزبدة، والسكر، ثم نخفق بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط فاتح اللون مثل الكريمة. نقوم بإضافة البيض، والفانيليا، والقهوة، والكاكاو، ثم نخفق مرة أخرى حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنح بودر بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نحضر صينية كبيرة ونقوم بتشكيل العجين على شكل حبات القهوة، ثم نقوم بعمل شق في منتصف قطع البسكويت حتى تأخذ شكل القهوة تمامًا. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم نقوم بوضع الصينية داخلها ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ينضج البسكويت تمامًا. نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بتقديمه بالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل بسكوت حبات القهوة

توجد نصائح بسيطة قبل تجهيز البسكويت بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

عدم الإفراط بالعجن حتى لا يصبح قاسي.

وضع الدقيق بالتدريج حتى نحصل على القوام المناسب.

إضافة القليل من البيكنج بودر حتى لا يصبح منفوش.

يفضل أن تكون جميع المكونات المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة.

تسخين الفرن من الأمور الضرورية لنجاح عملية الطهي.

يفضل خفق المواد السائلة جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي.

فوائد بسكوت القهوة

هناك فوائد كبيرة يحتوي عليها بسكوت حبات القهوة وهى كما يأتي:-