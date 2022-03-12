أسهل طريقة لعمل الفطائر التركية الهشة بالمقلاة بطعم رائع ولذيذ

الفطائر التركية الهشة بالمقلاة ، من أنواع الفطائر الهشة الطرية التي يتم تحضيرها بكل سهولة وبساطة وبخطوات سريعة جداً، فهي من الفطائر السريعة التي يتم تسويتها داخل المقلاة في وقت قصير جداً، وتمتاز هذه الفطائر بقوام هش وطري جداً، وتتكون هذه الفطائر من عجينة لينة وبسيطة ويتم تشكيلها بخطوات سهلة وبسيطة جداً فهي عجينة طرية وناعمة وسهلة التشكيل، وتعتبر من الفطائر التي يمكن تقديمها على كوجبة عشاء خفيفة أو يمكن تقديمها على وجبة الغداء كطبق جانبي مع أطباق أخرى بجانب السلطات أو أي نوع من الصوص، أو يمكن الاعتماد عليها كوجبة للأطفال أثناء الدراسة فهي مغذية ومفيدة جداً وذلك إذا تم حشوها بأي نوع من أنواع الجبن، فهي يمكن عملها بكمية كبيرة ويتم تسخينها عند الحاجة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفطائر التركية الهشة بالمقلاة بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات الفطائر التركية الهشة بالمقلاة

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل الفطائر التركية في المقلاة وهى كما يلى:-

4 أكواب دقيق أبيض فاخر.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشوة

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

2 حبة فلفل أخضر رومي مقطع قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات.

نصف كوب ماء ساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الفطائر التركية الهشة بالمقلاة وهي كما يلي :-

تذاب الخميرة وملعقة السكر في نصف كوب ماء دافئ وتغطى وتترك لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل الخميرة. ثم نحضر وعاء عميق ويتم نخل الدقيق والملح جيداً حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. نحضر العجان الكهربائي ونضع خليط الدقيق المنخول جيداً، ثم نضيف نصف كوب الزيت ونخلط على سرعة بطيئة حتى يمتص الدقيق الزيت تماماً. ثم نضيف خليط الخميرة ثم الماء الدافئ تدريجياً مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. يُشكل العجين على هيئة كرة ويوضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم يغطى ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

طريقة تحضير الحشوة

يتم تحضير حشوة الفطائر التركية بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

نقوم بتحضير الحشوة بإحضار مقلاة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة زبدة، ثم نضع اللحمة المفرومة ثم نضيف البصلة المفرومة والفلفل الأخضر. ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلب جميع المكونات حتى يذبل الخضار ويتغير لون اللحمة إلي اللون البني. نضيف نصف كوب الماء وتغطى وتترك على نار هادئة، حتى يجف الماء وينضج اللحم، ثم ترفع من على النار وتترك جانباً. وبعد ما تختمر العجينة تقطع إلى كور متوسطة ومتساوية في الحجم ثم تترك على سطح مرشوش بالدقيق مع مراعاة تغطيتها. ثم نفرد كل كرة من العجين على شكل دائرة صغيرة ونضع على طرفها الحشوة ثم تغطي بالطرف الآخر ونضغط على الأطراف جيداً حتي تغلق العجينة جيداً. نكرر نفس الخطوات حتى ننتهى من كمية العجين المتواجدة معنا، ثم نحضر مقلاة ونضع بها ملعقة زيت أو سمن ثم ترفع على النار وتترك حتى تسخن تماماً. ثم توضع الفطائر في المقلاة على نار هادئة حتى يصبح لونها ذهبياً من الأسفل ثم تقلب علي الجانب الآخر حتى تنضج وتأخذ نفس اللون. ترفع الفطائر عن المقلاة وتوضع في أطباق التقديم وتقدم بألف هنا وشفاء.

ملاحظات هامة عند عمل الفطائر

عند عمل الفطائر لابد من الالتزام ببعض من النصائح الهامة التي تساعد على نجاح الفطائر بطعم رائع ولذيذ هي كما يلي:ـ