بأبسط الطرق حضري بسكويت البرازق بالسمسم بقوام هش ومقرمش

بسكويت البرازق بالسمسم ، هو نوع من أنواع البسكوت المقرمش اللذيذ يختلف في قوامه عن طرق البسكوت الأخرى العادية، فهو رقيق ومقرمش جداً ومغطي بطبقة من السمسم تعطي له نكهة رائعة وجميلة، يعتبر من أنواع البسكوت الذي يمكن الاعتماد عليه كوجبة للإفطار بجانب الشاي أو القهوة أو الحليب، يشتهر تقديمه في الكثير من البلاد العربية، وقد تختلف طريقة تحضيره من مكان إلي آخر من حيث المكونات، ولكن تعتبر مكوناته بسيطة جداً وغير مكلفة وطريقة تحضيره أيضاً سهلة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل بسكويت البرازق بالسمسم وبخطوات وطريقة تشكيل سهلة جداً.

مكونات عمل بسكويت البرازق بالسمسم

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل البسكويت وهي كما يلي:-

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب وربع سمن مذابة.

كوب وربع سكر ناعم بودرة.

عدد بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزيين

بياض بيضة واحدة.

2 كوب سمسم أبيض.

نصف كوب فستق حلبي مجروش.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير بسكويت البرازق بالسمسم بخطوات سهلة وهي كما يلى:-

نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيداً، ثم يضاف إليه البيكنج بودر ونخلطهم جيداً ثم نتركهم جانباً. بعد ذلك نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونخفق السمن والسكر في وعاء عميق على سرعة متوسطة، حتي يصبح المزيج هشاً ولونه أصفر. ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر بالخفق حتي يختفي البيض، ثم يضاف خليط الدقيق ونقلب بملعقة خشب حتي تتشكل لدينا عجينة. تغطي العجينة بكيس بلاستيك وتترك في الثلاجة حتي ترتاح لمدة ساعة.

طريقة التشكيل