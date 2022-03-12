نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كولاجين طبيعي للبشرة ويؤخر التجاعيد لشباب دائم ووجه بدون عيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة كولاجين طبيعي للبشرة ويؤخر التجاعيد لشباب دائم ووجه بدون عيوب، عادة مع تقدم العمر تبدأ ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد خاصةً في منطقة الوجه والرقبة ، وهذا نتيجة توقف البشرة تدريجياً عن إنتاج مادة الكولاجين، وهو الأمر الذي ينتج عنه ترهل الجلد ولذلك تتجه غالبية السيدات إلى البحث عن بعض الوصفات الطبيعية لشد البشرة مرة أخرى وإرجاعها إلى سابق عهدها، وهذا لأنها أكثر أمان وفاعلية علي عكس المنتجات الكيميائية مثل كريمات الكولاجين والتي سريعاً ما ينتهي مفعولها، ولهذا يعتبر حليب جوز الهند هو أفضل كولاجين للحفاظ علي شباب الوجه.

فوائد حليب جوز الهند للبشرة ومنع ظهور التجاعيد

يمتلك حليب جوز الهند مجموعة كبيرة من الفوائد للبشرة، حيث يساهم في ترطيب البشرة وتقشيرها،

كما يساعد على شد البشرة، لذا يتم الاعتماد عليه كمكون رئيسي في الكثير من الوصفات، للاستفادة منه.

وصفة كولاجين طبيعي للبشرة

يمكن تحضير كولاجين طبيعي في المنزل باستخدام بعض المواد الغذائية، تساعد تلك الوصفات في علاج مشكلة تجاعيد البشرة وذلك على النحو التالي:

مكونات الوصفة

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقة متوسطة الحجم من النشا.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

عصير نصف ليمونه.

طريقة التحضير

نحضر إناء عميق صغير ونضع به كل من العسل والنشا معاً ونمزجهم جيداً،

ثم نقوم بإضافة حليب جوز الهند مع التقليب المستمر ثم نضيف عصير الليمون.

نقوم بتطبيق الخليط على الوجه وفرده باستخدام أصابع اليد بشكل دائري ونتركه على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة كاملة.

ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ، للوصول إلى أفضل النتائج لشد البشرة يفضل تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعياً.

وصفة حليب جوز الهند والموز لتفتيح البشرة

تساعد هذه الوصفة على تخلص البشرة من جميع الشحوب التي تعاني منها البشرة، نتيجة الإرهاق والتعرض إلى عوامل التهوية السيئة،

بفضل احتوائها على بعض البروتين التي تحتاج إليها البشرة، وذلك كما يلي:

مكونات الوصفة

ملعقتان صغيرتان من حليب جوز الهند.

ثمرة موز مهروسة ناعم جداً.

طريقة التحضير