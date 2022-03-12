بربع كوب من الزبدة اعملي الجبنة الكريمي بطريقة سهلة وبسيطة في البيت

تعد الجبنة الكريمي من الألبان الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، كما أن هناك الكثير من الأمهات يردن تحضيرها في البيت بطريقة صحية ومضمونة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الجبنة من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحليب والخل ويعرف عن الخل بفوائدة الكثيرة للجسم حيث يعطي الجسم الكثير من الطاقة والحيوية، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بطعم شهي.

مقادير عمل الجبنة الكريمي

هناك أنواع كثيرة من الجبنة يمكن تحضيرها في البيت ولكن هناك عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة يجب توافرها لتحضير الجبنة الكريمي هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٣ ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

أربع أكواب من الحليب.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير جبنة كريمي ناجحة في البيت يجب إتباع هذه الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء عميق ونضعه على نار متوسطة ونقوم بوضع الحليب ونتركه حتى يغلي. بعد ذلك نخفض النار على الحليب، ثم نقوم بإضافة الخل بشكل تدريجي مع التقليب. ثم نقوم بالتقليب بشكل مستمر لمدة لا تقل عن ٤ دقائق حتى ينفصل الحليب ونحصل على كتلة ثم ننزل الإناء من على النار. بعد ذلك نقوم بتصفيته باستخدام مصفاة ذات فتحات صغيرة جداً، ثم نضع الجبن بداخل الخلاط الكهربائي مع الملح والزبدة ونخفقهم جيداً. ثم نحصل على خليط كريمي بعد ذلك نضعه في وعاء ونحفظه في الثلاجة لمدة أسبوعين وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى جبنة كريمي لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الجبن