بنصف لتر من اللبن اعملي فطائر البمبلوني الشهية بطريقة سريعة في البيت

تعد فطائر البمبلوني من الحلويات الشهية التي تشبه الدونات ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار وهي من أصول تونسية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل وهي الدقيق والخميرة والقرفة، كما تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والخميرة ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، فهناك كثير من الأطفال يردن تناول حلويات مختلفة وذات طعم مميز، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر البمبلوني التونسية بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل فطائر البمبلوني

تحتوي فطائر البمبلوني على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف لتر من اللبن الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كيس من الخميرة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير فطائر البمبلوني بطريقة بسيطة وسهلة في البيت يجب إتباع هذه الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع اللبن الدافئ مع ملعقتان من السكر والخميرة ونذيبهم جيداً ثم نتركها في مكان دافئ حتى تتفاعل. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق مع الملح إلى اللبن ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. نغطي العجينة بكيس من النايلون ونتركها في مكان دافئ حتى يخمر لمدة لا تقل عن ساعة واحدة. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ثم نفردها قليلاً، ثم نثقبها باستخدام كوب صغير من المنتصف. ثم نحضر طاسة بها زيت غزير ونقوم بقلي الفطائر حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها على ورق مطبخ ونرشها بالقرفة والسكر، ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى فطائر بمبولني لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

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