كيكة الخلاط السريعة في 10 دقائق هتعملي كيكة عالية وناجحة بمكونات بسيطة جداً

تعتبر كيكة الخلاط من أسهل وأسرع أنواع الكيك التي يمكن تجهيزها في البيت حيث أن يتم وضع كافة المكونات في الخلاط والحصول عليها في 10 دقائق فقط، وهي من الحلويات المفضلة عند معظم الأشخاص فيمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل، وتبحث الكثير من الأمهات عن الخطوات المتبعة في تحضير كيكة الخلاط ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير كيكة الخلاط السهلة السريعة بمكونات بسيطة جداً متواجدة داخل مطبخك، كل ما عليكم هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

تحضير كيكة الخلاط السريعة 10 دقائق

تعتبر المقادير المستخدمة في تحضير كيكة الخلاط مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتواجدة في المنزل بشكل دائم وتتبعوا معنا في السطور الآتية مقادير تحضير كيكة الخلاط.

مكونات كيكة الخلاط السريعة

ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كأسان من السكر الأبيض. كأس من اللبن الدافئ. كأس من الزيت النباتي. ملعقة من الخل الطبيعي. أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. كيس فانيليا سكر أو كيسين حسب الرغبة. كيس بيكنج بودر أو محسن كيك.

خطوات تحضير كيكة الخلاط 10 دقائق

يتم تحضير كيكة الخلاط بخطوات بسيطة وتلك الخطوات هي كلًا من التالي والخطوات بالتفصيل هو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة 10 دقائق

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السكر والبيض والخل والفانيليا والحليب ويتم ضربهم سويًا. بعد ذلك يتم الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه الدقيق المنخول والملح والبيكنج بودر. يتم خلط المقادير الصلبة مع المقادير السائلة مع الحرص على التقليب لحين أن تختلط المقادير مع بعضها البعض. يتم الحصول على صينية متوسطة ويتم دهنها بكمية من السمن. يتم وضع الخليط في الصينية ثم يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة. ثم يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها لحين أن تبرد.

مقادير تحضير كيكة الخلاط بنكهة الأناناس