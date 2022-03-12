اصنعي بنفسك معمول السميد الفاخر برائحة الكعك الجميلة أحلى من الجاهز

معمول السميد الفاخر من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم دائمًا في الأعياد والمناسبات وخاصة في البلاد العربية مثل مصر، وسوريا، وفلسطين، واليمن، وكثير من الناس يفضلون تناوله بجانب المشروبات الساخنة، وهو من المخبوزات الناعمة التي تمتلك قوام دائب وروائح الكعك الجميلة التي تنبعث منه أثناء التسوية، وأشكاله مميزة وجميلة تجعل الكثير من الأطفال يرغبون في تناوله، ويمكن حشوه بعدة حشوات مختلفة مثل الملبن، والمكسرات، والفسدق وغيرها من الحشوات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل معمول السميد الفاخر بروائح الكعك الجميلة أحلى من المخابر بخطوات بسيطة ومتوفرة بكل منزل.

مكونات معمول السميد الفاخر

يحتوي هذا المعمول على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

6 أكواب من السميد الناعم.

كوب من الدقيق.

٢ كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

ذرة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين من الفانيليا.

4 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

كوب من العجوة للحشو.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة.

كوب من الحليب السائل.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير معمول السميد الفاخر بروائح الكعك الجميلة أحلى من الجاهز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع به جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نحضر وعاء آخر ونضع به السمنة، ثم نقوم بوضع الوعاء على النار ونقلب حتى تذوب السمنة وتصبح دافئة. نقوم بإضافة السمنة على الخليط السابق، ثم نقلب بواسطة ملعقة خشبية حتى تنخفض درجة حرارة العجين. نقوم بفرد السميد بواسطة اليد حتى يصبح الخليط مثل رمل البحر تمامًا، ثم نغطي السميد بكيس من البلاستيك ونتركه مدة يومين مع التقليب المستمر. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بإضافة الحليب السائل بالتدريج للخليط ونعجن برفق حتى تتشكل لدينا عجينة لينة وطرية سهلة التشكيل.

طريقة حشو معمول السميد الفاخر

توجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب علينا إتباعها حتى نحصل على معمول دائب ولذيذ وهى كما يلي:-

نحضر العجوة ونضعها في وعاء صغيرة، ثم نضيف إليها ملعقة الزبدة ونقلب جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل العجوة إلي كرات صغيرة الحجم ونتركها جانبًا.

نقوم بإحضار العجين ونشكله كرات متوسطة الحجم، ثم نضغط عليها بواسطة اليد حتى تصبح مثل الدائرة.

نضع كرات العجوة على دوائر العجين ونغلقها جيدًا من الأطراف، ثم نقوم بلف كرات العجين في باطن اليد حتى نحصل على شكل الكورة.

نحضر قوالب التشكيل ونضع بها كرات العجين، ثم نضغط عليها باليد حتى تأخذ الشكل المناسب.

نخرج المعمول من القوالب، ثم نقوم برصه على صينية كبيرة وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية حتى يصبح لونه ذهبي جميل.

نخرج المعمول من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نرص قطع المعمول على طبق التقديم بجوار القهوة أو الشاي وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل معمول السميد

هناك بعض النصائح التي يجب علينا إتباعها عند عمل المعمول وهى كما يلي:-