نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة منورة.. ماسك الفازلين والنشا بسر الخلطة الرهيب الذي لن يخبركِ به أشهر مراكز التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك الفازلين والنشا حيث يعتبر الفازلين من أهم المكونات الطبيعية التي تفيد البشرة والجسم عموما لأنه كان يستخدم قديما في العلاج من الحروق وجروح الجسم ودخل في العديد من وصفات ومستحضرات التجميل المختلفة لأنه يعمل على التلطيف والتنعيم للبشرة، وسوف نتعرف على مكونات ماسك الفانيليا والنشا في مقالنا اليوم.

ماسك الفازلين والنشا

تبحث العديد من النساء عن طرق لتنعيم البشرة وتوريدها طبيعياً بدون مواد مصنعة خطيرة لذلك نقدم وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وتنعيمها من اول استعمال.

الفازلين والنشا لتبيض البشرة

وصفة لتنعيم البشرة من اول استعمال وتمتعي ببشرة ناعمة كالأطفال.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الفازلين

وملعقة كبيرة من النشا

طريقة التحضير:

أولا يتم في البداية تسخين الفازلين على النار.

بعد ذلك يوضع الفازلين مع النشا ويمزجوا جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

ثم يوضع المزيج على البشرة قبل النوم.

بعد ذلك يغسل الوجه بماء دافئ ثم يستخدم كريم مرطب للبشرة.

ثم يتم تكرار هذه الخطوات ثلاث مرات أسبوعيا حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

وصفة النشا والفازلين مع ماء الورد

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين

ونصف ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير:

يتم تنظيف الوجه بالماء الفاتر.

بعد ذلك يتم خلط المكونات السابقة جميعا ووضعها على الوجه وتوزيعه جيدا.

ثم يترك لمدة 4 ساعات ثم يغسل الوجه بالماء البارد.

بعد ذلك يستخدم كريم مرطب للوجه.

ثم يتم تكرار هذه الخطوات ثلاث مرات أسبوعيا.

ويتم ظهور نتائج هذه الوصفة بعد 4 أسابيع من استردادها لذلك لابد من الاستمرار على القيام بها حتى نضمن ظهور النتائج في هذه المدة الزمنية.

ماسك النشا والفازلين والليمون

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

4 ملاعق من زيت الذرة

6 ملاعق صغيرة من الفانيليا

3 نقط من ماء الورد

طريقة التحضير:

أولا يتم وضع الفازلين على حمام مائي لمدة 5 دقائق حتى يتم تسخين الفازلين.

بعد ذلك يوضع النشا وعصير الليمون وماء الورد ويمزجوا جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

ثم يوضع هذا المزيج على الوجه قبل النوم.

بعد ذلك يستخدم كريم مرطب للوجه.

ويتم تكرار هذه الوصفة يوميا حتي نحصل على النتيجة المطلوبة.

ماسك الفازلين والنشا حيث أن نضارة البشرة وحيويتها من لاهم مايشغل السيدات لكن لابد من استخدام مواد طبيعية للحفاظ على البشرة وللحصول على نضارة وحيوية دائمة.