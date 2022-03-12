حتى لو سوده فحمة هتنور.. تنظيف الكرشة من السواد والزفارة بسرعه الصاروخ بمكون خطير

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حتى لو سوده فحمة هتنور.. تنظيف الكرشة من السواد والزفارة إذا كان لديك عزومة مفاجئة ولا تعرفين أفضل طريقة تنظيف الكرشة والتخلص من أي سموم منها بسهولة يمكنك قراءة مقالنا هذا والاستفادة من الطرق المختلفة والفعالة في تنظيف الكرشة، فالكرشة هي أحد أحشاء الحيوانات التي نتناولها بكثرة في فترة عيد الأضحى المبارك، ولكن عملية تنظيفها هي من أهم عمليات تنظيف الأطعمة فمن المعروف أن الحيوانات تأكل ما تجده وراءها وأمامها وبالتالي يتكون في أحشائها الكثير من الميكروبات والسموم ولذلك يجب الحرص عند تنظيفها. نظيف الكرشة من السواد والزفارة بسرعة الصاروخ خطوات بسيطة للمبتدئين للتخلص من سواد وزفارة الكرشة بسرعة: – تنظيف الكرشة بواسطة الأسبرين قومي بإحضار وعاء كبير مناسب لوضع الكرشة بداخله ثم قومي بوضع كمية وفيرة من الماء الفاتر عليه.

اتركي الكرشة منقوعة بداخله لمدة ربع ساعة ثم قومي بوضع كمية من الماء المغلي في وعاء آخر.

أضيفي قرصين من الأسبرين في الوعاء الذي يحتوي على الماء المغلي حتى يذوب ثم ضعي الكرشة بداخله.

اتركي الكرشة لمدة عشر دقائق ثم أخرجيها وقومي بكشط الطبقة الخضراء الموجودة عليها من الخارج بالسكينة.

استمري في عمل هذه الخطوة حتى تصبح الكرشة نظيفة وبيضاء ثم قومي بتنظيفها تحت الصنبور بالماء الجاري.

بعد ذلك ضعيها في الخل والملح للقضاء على رائحة الزفارة وابدئي في تحضيرها. 2. تنظيف الكرشة بواسطة البيكنج باودر قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج باودر في وعاء مناسب ثم أضيفي لترين من الماء الساخن وقلبيهم حتى يتفاعلا معًا.

ضعي الكرشي في الوعاء واتركيها لمدة خمس دقائق ثم أخرجيها وبنفس طريقة كشط الطبقة الخضراء في الطريقة السابقة قومي بفعلها في هذه الطريقة أيضًا. 3. تنظيف الكرشة بواسطة الخل الأبيض أحضري الكرشة المراد تنظيفها ثم قومي بوضعها تحت الماء الجاري أولًا حتى يزيد الشوائب والدهون الموجودة عليها.

بعد ذلك قومي بفرد الكرشة في صينية كبيرة وابدئي في رّش الملح عليها بطبقة كثيفة ثم قومي بصب كمية من الخل الأبيض.

اتركي الكرشة مغطاه في الصينية بداخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة ثم اغسليها بالماء الجاري حتى تصبح نظيفة وبيضاء تمامًا وابدئي في تحضيرها بالطريقة المعتادة وقدميها بألف هناء. عمر شويل - جدة حتى لو سوده فحمة هتنور.. تنظيف الكرشة من السواد والزفارة بسرعه الصاروخ بمكون خطير - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتى لو سوده فحمة هتنور.. تنظيف الكرشة من السواد والزفارة بسرعه الصاروخ بمكون خطير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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