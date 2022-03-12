خطوات عمل عجينة البيتزا بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، تصنف البيتزا من المعجنات والوجبات السريعة، التي يقبل على شراءها العديد من فئات العمرية كبيرة السن أو شباب أو الأطفال، ونجد الكثير من ربات المنزل دائمون البحث عن الطريقة الصحيحة لإعداد عجينة البيتزا، حيثُ أن العجينة هو العنصر الرئيسي لنجاح البيتزا، ويعود أصل البيتزا إلى الدولة الإيطالية، وتحديداً من مدينة نابولي الإيطالية.

مكونات عجينة البيتزا

4 أكواب من الطحين المنخول

ربع كوب من الزيت النباتي

معلقتين من السكر

ربع معلقة من الملح

معلقة كبيرة من الخميرة

معلقة كبيرة من الحليب البودر

معلقة كبيرة من الخل “فهو يعتبر محسن طبيعي للعجينة”

كوب من الماء الدافي.

خطوات إعداد عجينة البيتزا

الخطوة الأولى: يتم عمل اختبار للخميرة من خلال ذوبان الخميرة مع كوب ماء الدافي ومعلقة من السكر، وتركها حوالي 5 دقائق، وعند فوران الخميرة يثبت نجاحها

الخطوة الثانية: يتم خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض، وضع الدقيق وعلقة الملح الصغيرة ومعلقة الحليب البودر الكبيرة

الخطوة الثالثة: نقوم بإضافة ربع الكوب من الزيت، ثم كوب الخميرة

وأخيراً نقوم بعجن العجينة ونضيف إليها ماء دافي حسب الحاجة ونستمر في عجبنها لمدة لا تقل عن عشرة دقائق، ثم نقوم بترك العجينة حتى تتخمر.

طريقة عمل صلصة البيتزا

في إناء نقوم بوضع كوب من عصير الطماطم، ونقوم بوضع معلقتين من السكر مع معلقتين كبيرتان من الخل ومعلقة متوسطة من الملح، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، وعلى نار هادئة يتم وضع الإناء، وعندما يصبح قوم الصلصة متماسك يتم رفع الإناء من على النار.

طريقة البيتزا

يتم تقسيم العجينة على عدد صواني بعد دهنها بمادة دهنية، ثم يتم تشويك العجينة بالشوكة، ثم دهن العجينة بصلصة البيتزا، ثم نقوم بوضع شرائح من الزيتون الأخضر أو الأسود وشرائح الطماطم والفلفل الرومي واللحم أو الدجاج المشوح مسبقاً، ويكون الحشو حسب الرغبة، ثم يتم وضعها على شبكة الفرن في درجة حرارة 200 درجة مئوية، وبعد مرور 10 دقائق يتم وضع الجبن الموتزاريلا، تحت شواية لمدة دقيقتين، ثم يتم إخراجها وتقسيمها لشرائح مثلثات، وتصبح جاهزة للطعام.