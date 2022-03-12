حضري حلوى السميد التركية بمكونات سهلة واقتصادية

حلوى السميد التركية ، من الحلويات اللذيذة التي تقدم بشكل رائع وجميل يمكن تقديمها للضيوف فهي من الحلوى السريعة التي لا تحتاج إلي الكثير من الوقت لتحضيرها فمن خلال دقائق قليلة يمكن إعدادها بكل سهولة، فمكوناتها سهلة جداً وبسيطة وغير مكلفة، وتعتبر من الحلويات التي تقدم باستخدام مزيج ما بين الدقيق الأبيض ودقيق السميد، ويعتبر دقيق السميد من أنواع الدقيق المفيدة التي تحتوي على العديد من الفوائد، ويتم استخدامه لعمل العديد من الحلويات ويدخل في عمل العديد من الوصفات، ومن خلال هذا المقال وباستخدام السميد سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة بسيطة لعمل حلوى السميد التركية داخل المنزل.

مكونات عمل حلوى السميد التركية

سوف نتعرف على هذه المكونات البسيطة لعمل حلوى السميد وهى كما يلى:-

كوب من دقيق السميد.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زيت.

بيضة واحدة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب حليب.

مكونات الشربات

2 كوب سكر خشن.

كوب ماء ساخن.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

للتزيين

فستق مفروم أو لوز مفروم.

طريقة التحضير

يتم تحضير حلوى السميد التركية من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق ونضع فيه البيض والفانيليا ثم نخفق المكونات جيداً بالمضرب اليدوي. ثم يضاف الحليب والزيت ونخفق المكونات حتي تتجانس، ثم نضيف السميد ونقلب المكونات جيداً. نخلط الدقيق والبيكنج بودر، ثم يضاف الدقيق تدريجياً بعد نخله حتي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. تشكل العجينة على شكل كرات صغيرة مثل حجم البيضة أو أصابع ثم تدور مثل الكعكة. ثم تغرس في الفستق، أو يمكننا تشكيل العجينة بطريقة أخرى باستخدام القوالب الخاصة لصنع المعمول حسب الرغبة. نحضر صينية فرن مبطنة بورق زبدة وترص فيها كرات العجين مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى. ثم توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، على الرف الشبكي الأوسط لمدة 25 دقيقة حتي تنضج وتكتسب اللون الذهبي. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن وتسقى بالشربات البارد، ثم تترك حتى تبرد تماماً. ثم ترص حلوى السميد التركية في أطباق التقديم ويوضع عليها الفستق أو اللوز المفروم وتقدم بألف هنا وشفاء .

طريقة تحضير الشربات