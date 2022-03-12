بكيلو دقيق اصنعي خبز الحليب الهش بمكونات اقتصادية أحلى من المخابز

خبز الحليب الهش ، من المخبوزات الجميلة التي تمتلك قوام هش وطعم مختلف، وهو من المعجنات سريعة الهضم، وتساعد على بناء جسم الأنسان، لأنه يحتوي على الحليب وهو من أهم العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، كما يمتلك الخبز قوام هش وخفيف يجذب الناس إليه، ويمكن تحضيره في البيت بمكونات بسيطة وسهلة بدل من شرائه من السوبر ماركت، أو المخابز بأسعار غالية الثمن، كما يوجد للخبز أنواع متعددة مثل الخبز الشمسي وهو من المخبوزات التي تستخدم بكثرة في صعيد مصر، وخبز العجوة وهو من المخبوزات التي تمتلك طعم ورائحة جميلة، وخبز البطاطس وهو من المخبوزات التي يتم حشوها ببعض الأكلات المختلفة، وخبز البالون وهو من المخبوزات السريعة، وخبز الفينو وهو من المخبوزات التي تستخدم بكثرة في عمل السندوتشات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خبز الحليب الهش بكل سهولة بالمنزل وبخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات خبز الحليب الهش

سوف نتعرف على مكونات الخبز البسيطة من خلال السطور التالية:-

نصف كوب من الزيت.

كيلو من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

كوب من الحليب.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز الحليب الهش بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به الخميرة، والسكر، والدقيق، والملح ونقلبهم جيداً مع بعض،. نقوم بإضافة الزيت والحليب للخليط ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعض. نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر ويتضاعف حجمه. نقوم بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم ونتركها حتى ترتاح. يمكن تشكيل العجين على شكل دوائر أو أصابع متوسطة الحجم على حسب الأشكال التي ترغبين بها. نحضر صينية كبيرة وندهنها بالسمنة، ثم نرص بها قطع العجين ونتركها حتى تختمر لمدة ٤٠ دقيقة. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر ويصبح لون الخبز ذهبي جميل.

نصائح عند عمل خبز الحليب الهش بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعد على عمل مخبوزات هشة وهى كما يلي:-

يفضل وضع الزيت قبل وضع الماء أثناء العجن.

كما يفضل تسخين الفرن قبل وضع الخبز داخلها.

يفضل خلط المكونات الجافة قبل السائلة.

كما يفضل أن تكون العجينة متماسكة حتى يسهل تشكيلها.

ترك العجين يرتاح قليل قبل التشكيل.

يفضل ترك العجين يختمر لمدة ساعة كاملة.

كما يفضل تفريغ الهواء جيداً من العجين أثناء التشكيل.

يفضل عجن الخليط جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

إضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية.

فوائد خبز الحليب للجسم

يحتوي الخبز على بعض الفوائد الصحية الهامة لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-