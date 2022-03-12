بسكويت العيد بالزبدة بدون ماكينة والطعم أحلى من الجاهز

بسكويت العيد بالزبدة من المخبوزات التي تحرص كثير من الأسر على إعدادها في عيد الفطر المبارك، كما أنه من أكثر المخبوزات المحببة للأطفال ويتم تقديمه كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي أو الحليب، ويمكنك تحضير البسكويت في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات غير مكلفة بدلاً من شرائه جاهز، وخاصةً مع ارتفاع أسعار البسكويت والمخبوزات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكوت العيد بالزبدة بدون ماكينة والطعم أحلى من الجاهز.

مكونات بسكويت العيد بالزبدة



سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل بسكويت العيد بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج من حيث الشكل والمذاق، وهي كما يلي:-

كيلو من دقيق الكعك والبسكويت.

نصف كيلو من الزبدة الغير مملحة الباردة.

3 أكواب من السكر البودرة (400 جرام).

4 بيضات بحراره الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا (8 جرام).

كوب من الحليب بحرارة الغرفة (200 جرام).

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (10 جرام).

ملعقة صغيرة من رائحة البرتقال (3 جرام).

طريقة التحضير

لضمان نجاح عمل البسكويت في المنزل بنفس طعم الجاهز يجب أن نلتزم بالمقادير المحددة للمكونات وبطريقة العمل الصحيحة، وهي كما يلي:-