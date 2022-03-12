بسكويت العيد بالزبدة بدون ماكينة والطعم أحلى من الجاهز

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بسكويت العيد بالزبدة من المخبوزات التي تحرص كثير من الأسر على إعدادها في عيد الفطر المبارك، كما أنه من أكثر المخبوزات المحببة للأطفال ويتم تقديمه كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي أو الحليب، ويمكنك تحضير البسكويت في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات غير مكلفة بدلاً من شرائه جاهز، وخاصةً مع ارتفاع أسعار البسكويت والمخبوزات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكوت العيد بالزبدة بدون ماكينة والطعم أحلى من الجاهز.
مكونات بسكويت العيد بالزبدة
سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل بسكويت العيد بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج من حيث الشكل والمذاق، وهي كما يلي:-
- كيلو من دقيق الكعك والبسكويت.
- نصف كيلو من الزبدة الغير مملحة الباردة.
- 3 أكواب من السكر البودرة (400 جرام).
- 4 بيضات بحراره الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا (8 جرام).
- كوب من الحليب بحرارة الغرفة (200 جرام).
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (10 جرام).
- ملعقة صغيرة من رائحة البرتقال (3 جرام).
طريقة التحضير
لضمان نجاح عمل البسكويت في المنزل بنفس طعم الجاهز يجب أن نلتزم بالمقادير المحددة للمكونات وبطريقة العمل الصحيحة، وهي كما يلي:-
- في العجان الكهربائي نضع نصف كيلو من الزبدة الباردة وثلاثة أكواب من السكر البودرة ونخفق على سرعة عالية حتى نحصل على قوام كريمي فاتح اللون.
- ثم نقوم بإضافة البيض بالتدريج ونستمر في الخفق ثم نضع ملعقة صغيرة من الفانيليا ورائحة البرتقال ونخفق جيداً لمدة دقيقة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب بالتدريج على الخليط ونقلب ثم نقوم بإضافة الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر ونقلب المكونات بدون خفق لمدة دقيقتين.
- بعد ذلك نضع كمية من العجينة في كيس حلواني خاص بالبسكويت.
- ثم نشكل العجينة أصابع متوسطة الحجم في صينية ممسوحة بقليل من الزيت مع مراعاة وضع الصينية في مكان بارد.
- يخبز البسكويت في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي خفيف.
- نخرج الصينية من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يوضع في طبق ويقدم مع الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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