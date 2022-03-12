ألذ الحلويات في رمضان تعرفي على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، مع اقتراب الاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم، تصاقل البحث على متصفحات جوجل للتوصل إلى أفضل وأبسط الطرق لتحضير الحلويات اللذيذة التي هي الأساس في المائدة الرمضانية لكل الأهل والعيلة ومن أهم هذه الوصفات التي يتكثف البحث عنها طريقة عمل البسبوسة بالقشطة لأنها من ألذ الحلويات التي يمكن تذوقها فهي لذيذة لدرجة تذوب في الفم بطريقة خيالية، وتحتاج سيدة المنزل إلى إعدادها خصيصا خلال الأيام القادمة، لذلك نقدم لك سيدتي طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بالشرح والخطوات تفصيلا في السطور التالية عبر موقعنا.

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة

كوب ونصف سميد ناعم.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

نصف كوب سمنة.

كوب إلا ربع سع خشن.

كوب إلا ربع لبن رايب.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

علبة متوسطة من القشطة.

نصف كوب جوز هند “اختياري”

التزين

فستق مفروم.

الشربات

كوب سكر.

كوب ماء.

رشة فانيليا.

عصره ليمونة.

طريقة التحضير

نحضر بولة ونضع بها السميد والبيكنج بودر والعسل والسكر وندمجهم معا حتى تتجانس جميع المكونات معا.

نحضر صينية وندهنها بالزبدة ثم نسكب نصف الخليط ونترك النصف الآخر في الوعاء حتى نظيفة من أعلى عقب توزيع علبة القشطة على البسبوسة.

عقب التأكد من تغطية القشطة جيدا بالبسبوسة من أعلى نسخن الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ وندخلها لمدة خمسة عشرين دقيقة.

عند تمام النضج يكون الشربات جاهز وبارد نسبة على صينية البسبوسة ونزينها بالفستق.

ثم تقطع وتقدم بعد أن تبرد تماما.

ميني بسبوسة بالقشطة

تعتبر الميني بسبوسة من ألذ المكافآت التي يمكن تقديمها لطفله بعد يوم طويل من الطاعة والهدوء والمكونات كالتالي

كوب سميد.

ربع كوب سكر خشن.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

كوب إلا ربع زبادي.

ربع ملعقة بيكينج بودر.

علبة قشطة صغيرة.

شربات جاهز.

جوز هند مبشور.

طريقة التحضير