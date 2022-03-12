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صينية البطاطس بالكفتة سهلة بسيطة، تعتبر صينية البطاطس بالكفتة من الأطباق التي توجد لها شعبية عند المصريين، حيث يكثر عمل البطاطس في الشتاء، وذلك لكون أن البطاطس تكون جيدة في الشتاء، عن الصيف، ونجد أن حوالي 50% من الأشخاص يوجد لديهم هوس في الإكثار من تناول البطاطس،. فيما يلي طريقة تحضير صينية البطاطس بالكفتة. صينية البطاطس بالكفتة سهلة بسيطة كيلو من اللحم يتم فرمه بواسطة المفرمة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من البقدونس.

نصف ملعقة من الكزبرة.

كيلو من البطاطس مقطعة بشكل جيد.

بصلتان، يتم فرمهم بشكل سليم.

فصان من الثوم، مع فرم الثوم.

كوبان من الماء.

عصير ليمون.

عصير أربع ثمرات من الطماطم. طريقة تحضير عمل صينية البطاطس بالكفتة والصلصة نضع المكونات السابقة من لحمة، الكزبرة، البقدونس ثم الملح، والفلفل.

بعد ذلك نقوم بتقليبه حتى يكونوا في شكل عجينة، ويتم الانتظار، ويتم عمل اللحمة على شكل كرات.

يتم وضع الطماطم مع الماء، مع الليمون في حلة، لمدة نصف ساعة من أجل عمل الوصفة.

نقوم بوضع اللحمة في الفرن، مع البطاطس، مع رش الصلصة عليهم.

يتم الانتظار حوالي ساعة، من أجل أن يتم نضج البطاطس بالكفتة. وصفة أخرى لعمل البطاطس بالكفتة كيلو ونصف من اللحمة.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الناشفة.

نصف ملعقة صغيرة من البقدونس الناشف.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف من زيت الزيتون.

ثلاث ثمرات من البطاطس متوسطة الحجم، مع تقشيرهم بشكل دقيق.

كوب من الماء.

عصير طماطم. طريقة تحضير عمل البطاطس بالكفتة يتم وضع بقية المكونات في الوعاء، بالإضافة إلى يتم دهن الصينية بالزيت، قبل أن يتم وضع اللحمة مع البطاطس في الفرن.

يتم إدخال ذلك عند درجة حرارة حوالي 180 درجة، ويتم الانتظار حوالي ساعة ونصف، من أجل أن يتم نضج الأكلة بشكل جيد.

يفضل أن يتم الانتظار حوالي نصف ساعة من أجل أن يتم البدء في استخدام الملعقة، من أجل وضع كمية مناسبة في الطبق.

قبل وضع اللحم في الفرن يفضل لفه بورق قصدير من أجل تركيز الحرارة بداخله. عمر شويل - جدة لازم تجربوها... احلي واطعم صينية البطاطس بالكفتة سهلة بسيطة طعمها رهيب جدا - ثقفني

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