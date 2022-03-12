هينور وجهك.. كريم لبان الذكر كولاجين طبيعي لتفتيح وشد البشرة لن تستغني عنه من اليوم

هينور وجهك.. كريم لبان الذكر كولاجين طبيعي لتفتيح وشد البشرة تجاعيد البشرة من علامات التقدم في العمر والشيخوخة وقد يتم التخلص منها من خلال التغذية السليمة للجسم والبشرة، فلابد من أن يتم استخدام كل ما هو طبيعي بدلا من أن يتم استخدام الكريمات ومستحضرات التجميل التي تؤثر على البشرة ونضارتها، ومن أجل التمتع ببشر نقية وخالية من التجاعيد لابد من أن يتم استخدام لبان الذكر الفعال في التخلص من التجاعيد والحصول على بشرة نقية وخالية من البقع تماما وبالتحديد في حالة الاستمرار على استخدام هذه الكريمات الطبيعية يوميا للحصول على نتيجة مبهرة وبشرة نقية.

كريم لبان الذكر كولاجين طبيعي لتفتيح وشد البشرة

يمكنك سيدتي العناية ببشرتك بطريقة مختلفة من خلال استخدام لبان الذكر لتغذية البشرة من الأعماق، وهذا من خلال إضافة ملعقة من لبان الذكر المطحون وخلطه مع المكونات التالية:

يتم إضافة ملعقة من هذا العشب المطحون ومن ثم إضافة ملعقة من الزبادي عليه وإضافة ملعقة من العسل وملعقة من النشا.

تقلب المكونات جيدا ومن ثم يتم وضع الخليط على البشرة باستخدام فرشاة.

يترك عليها لمدة ساعة ومن ثم يتم غسل الوجه جيدا من هذا الماسك.

وبعدها يتم الاستمرار على هذه الوصفة السحرية لمدة أسبوعين على الأقل للحصول على نتيجة مرضية وبشرة مشرقة.

ماسك الحليب ولبان الذكر لتجديد خلايا البشرة

لابد من استغلال لبان الذكر أفضل استغلال من أجل تغذية البشرة والتخلص من جميع العيوب التي توجد فيها والعمل على تجديد خلاياها من الداخل وبشكل عميق، وهذا عن طريق استخدام الماسك التالي: