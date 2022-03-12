نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة من السماء.. انظر ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون على الريق سبحان الله في المقال التالي

عمر شويل - جدة تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق لها فوائد عديدة لا حصر لها، خاصة وأن زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية غير المهدرجة والتى تحتوى على العديد من الفتيامينات والدهون والبروتينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لذلك يستخدم فى كثير من الوصفات منها ترطيب البشرة ومنها إستخدامه فى الطهى، كما يمكن تناوله على الريق التخلص من مشاكل المعدة ولكل من يعانى من الإمساك، حيث أن له قيمة غذائية عالية تساعد على نشاط الجسم وامداده بالدهون المشبعة المفيدة والتخلص من السموم الموجودة بالجسم، وكل هذه الفوائد تانى من زيت الزيتون المستخرج من عصر بذور الزيتون الطبيعى.

أهم فوائد تناول زيت الزيتون على الريق

ينصح الأطباء دائما معظم الأشخاص بتناول زيت الزيتون وخاصة من يعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمي، أو تراكم دهون الجسم أو إنسداد شرايين القلب، لأنه يحتوى على مركبات غذائية تساعد الجسم على التخلص من السموم، كما يحتوى على دهون مفيدة للجسم تمنع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وتقلل من خطر الإصابة بالقلب، لذا فهو من الزيوت الخفيفة التى ينصح باستخدامه فى الطهى، كما له فوائد أخرى عديدة منها التالى.

1. يساعد فى تحسين صحة البشرة والشعر

يستخدم زيت الزيتون فى ترطيب البشرة وتغذية الشعر من خلال مركباته الغذائية، كما يقوى الأظافر وعظام الجسم.

2. تحسين صحة القولون

يحتوى زيت الزيتون على قيمة غذائية عالية تلعب دورا هاما فى حماية القولون من الإصابة بأمراض السرطان عند تناوله على الريق، كما يحمى من الإصابة بالإمساك.

3. تنظيم وظائف الكبد وحمايتها من السموم

زيت الزيتون يعزز من وظائف الكبد التى تشتمل حماية الجسم من أى سموم أو أمراض، لذا تناول ملعقتين من زيت الزيتون على الريق يساهم بدور كبير فى حماية الكبد من السموم.

4. يساهم فى فقدان وزن الجسم

يحتوى زيت الزيتون على دهون مفيدة للجسم، حيث عند تناوله على الريق يساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة دون الحاجه إلى تناول الطعام.

5. يعزز دور الجهاز المناعي

يلعب زيت الزيتون دور كبير فى تقوية الجهاز المناعى، حيث يحتوى على الأحماض الدهنية التى تحارب الإصابة بأى أمراض.