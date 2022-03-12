أنقذ أسنانك.. تبييض الأسنان بسرعة بخلطة سحرية في المنزل ووفر نقودك ووداعاً لطبيب الأسنان

تبييض الأسنان بسرعة، يبحث الكثير من أفضل الطرق فعالية لتبييض الأسنان بشكل فوري، فهناك الكثير من الطرق التي تساعد على ذلك، فإن شكل الأسنان الملطخة بالجير أو التي يكون لونها اصفر وشكلها غير صحي، يجعلها غير لائقة، فيجب الحفاظ على الأسنان نظيفة، وصحية، من السهل القيام بذلك بمكونات صحية وآمنة جدا على الأسنان، لأن الأسنان تكون حساسة جداً، فيجب أخذ الاحتياط في استخدام المواد الخشنة عليها.

تبييض ال أسنان بسرعة

تعتبر عملية تبييض الأسنان يأخذ الكثير من الوقت إذا كانت الأسنان صفراء جدا، وتجنب هذه الأعباء يجب تنظيفها يوميا بعد الطعام، والمشروبات، ولكن لا تغسلي الأسنان بعد الأكل مباشرة، لأنها يمكن أن تتأكد، تساعد هذه الطريقة على الحفاظ على لمعان ولون الأسنان براقة مثل اللولي.

تبييض الأسنان باستخدام قشور البرتقال والموز

كل ما عليك هو إحضار قسم البرتقال أو الموز، يمكنك الاختيار بينهم.

بعد ذلك قم بوضع القشرة على الأسنان واستمر في فركها.

من ناحية أخرى تحتوي قشور البرتقال أو الموز على الكثير من حامض الستريك، الذي يحفز ويساعد تبييض الأسنان.

طرق طبية لتبييض الأسنان

إذا كانت الأسنان شديد الاصفرار فيجب الذهاب إلى الطبيب للخضوع إلى التبييض الطبي في العيادة.

هناك أيضا أنواع مختلفة من لصقات الأسنان للتبييض، تساعد على إزالة التصبغات.

ولكن هذه المنتجات لا تعطي النتيجة المرغوب بها، فنتيجتها في التبييض ضعيفة.

تستخدم فقط بعد القيام بتبيض الأسنان عند الطبيب المعالج، للمحافظة عليها.

نصائح للمحافظة على الأسنان

من الضروري المحافظة على الأسنان والفم نظيفين بشكل مستمر، يجيب اتباع النصائح الآتية.

يعد التدخين من أكثر الأسباب التي تؤدي تغير وإتلاف وظهور الأسنان واللثة.

فإن الإقلاع عن التدخين شيء مهم جدا للحفاظ على صحة الفم، والأسنان، والصحة العامة.

لابد من تخصيص فرشاة ناعمة الملمس على الأسنان، ومعجون أسنان يحتوي على نسبة كبيرة من الفلوريدا

علاوة على ذلك تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل، مع تنظيف اللسان حتى لا تتجمع عليه البكتيريا.

بالإضافة إلى ذلك من بين الحين والآخر ننصح باستخدام خيط، وذلك لتنظيف ما بين الأسنان مرة يومياً على الأقل.

ولكن تجنب تماماً عن جميع أنواع التي تتسبب في تغير لون الأسنان، بالإضافة إلى الحد من تناول السكريات.

وإلى هنا وصلنا إلى نهاية المقال، لابد من اتباع النصائح والطرق الصحيحة للتفريش، واستخدام فرشاة ناعمة حتى لا تضر اللثة، واتباع الخطوات السابقة لتبييض الأسنان بسرعة.