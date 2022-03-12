خام على أصولها.. طريقة عمل الطحينة في البيت ووفري فلوسك والطعم رهيب

طريقة عمل الطحينة حيث تعتبر الطحينة من أهم المقبلات التي تقدم بجوار الوجبات وتحتوي عمل مجموعة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية لجسم الإنسان، لذلك تسعى العديد من السيدات لمعرفة طريقة أعدادها داخل المنزل، وسوف نعرض لكم الطريقة الصحيحة لإعدادها داخل المنزل فتابعوا معنا.

طريقة عمل الطحينة

تعتبر سلطة الطحينة ضيف أساسي على اغلب موائد المشويات والأسماك، نعى من المقبلات المحببة لقلوب المصرين لذلك نعرض لكم كيفية اعداد الطحينة من السمسم وطريقة عمل سلطة طحينة شهية.

مقادير عمل الطحينة بالمنزل

1/4 كيلو من السمسم

5 فصوص كبيرة من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من الخل

كمية مناسبة من الماء الدافئ

فلفل أسود

ملح

كمون

بقدونس طازج للتقديم

طريقة تحضير الطحينة الخام

أولا يتم احضار مقلاة واسعة على النار ويوضع كمية السمسم.

بعد ذلك يتم تقليبه باستمرار ويمزج حتي يتغير لونه إلى اللون الذهبي ثم يرفع من على النار.

ثم يوضع كمية السمسم في الخلاط الكهربائي ويمزج جيدا حتي يصل قوامه إلى قوام الطحينة.

طريقة تحضير سلطة الطحينية

يتم احضار أناء ويوضع به باقي المكونات والثوم المفروم والخل.

بعد ذلك يوضع عليه خليط الطحينة ويمزج جيدا.

ثم يوضع الماء الدافئ بالتدريج على دفعات متساوية حتي نحصل على القوام المناسب.

بعد ذلك تقدم بجوار الوجبات الشهية والمشويات و الأسماك.

طريقة صنع الطحينة بالمنزل

المكونات:

250 جرام من السمسم الأبيض

125 جرام من دقيق القمح

ربع ملعقة صغيرة من الملح

125 جرام من زيت الذرة

طريقة التحضير:

أولا يتم وضع السمسم في اناء واسع وتنقية الشوائب منه.

بعد ذلك يوضع في أناء واسع على النار ويمزج السمسم مع المتابعة حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

ثم يرفع من على النار ثم يوضع السمسم في المطحنة الكهربائية حتى يتحول إلى عجينة متماسكة.

بعد ذلك نضع الدقيق عليه ونستمر في الضرب جيدا باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي.

ثم يتم ضرب الخليط في المضرب الكهربائي مرة ثانية مع وضع الزيت والملح .

بعد ذلك نستمر في الضرب مرة أخرى باستخدام مضرب يدوي حتى نحصل على قوام الطحينة.

ثم نضع الخليط في أناء معقم ونظيف لحين الاستخدام.

طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات

المكونات:

ربع كوب طحينة خام

ماء دافئ

3 ملاعق كبيرة خل أبيض

فص ثوم مفروم ناعم

كمون

رشة بهارات

ورشة كسبرة

طريقة الاعداد:

يتم احضار أناء واسع ويوضع به كمية الطحينة الخام.

بعد ذلك نضع الماء على كميات متساوية حتى نحصل على قوام متجانس.

ثم نضع الخل والثوم والملح والتوابل وتمزج جيدا.

بعد ذلك نضع في طبق التقديم وتوضع بجوار المشويات.

طريقة عمل الطحينة حيث أنها من أهم السلطات الشهية التي تقدم خصيصا بجوار المشويات لذلك قدمنا لكم طريقة إعدادها من البداية.