ب2 كوب زبدة أعملي بسكويت الزبدة الدايب دوب بمكونات غير مكلفة وبطعم مقرمش ولذيذ

يعد البسكويت من المخبوزات الرائعه التى تتميز برائحتها الشهيه ومذاقها الرائع، وهو يقدم مع الشاى او الحليب فى الصباح ويقدم ايضا كوجبة للاطفال الصغار، يحضر البسكويت ايضا مع الكعك والبيتيفور فى عيد الفطر المبارك، يمكن تحضيرة البسكويت بالبرتقال او الحليب على حسب الرغبه، واليوم نقدم لكم طريقة بسكويت الزبدة بطريقة سهلة.

يعد البسكويت من المخبوزات اللذيذه التى تقوم دائما بتحضيرها فى المنزل، يقدم البسكويت مع الشاى او الحليب ويمكن تحضير البسكويت باكثر منا طريقة فهو يحضر بالبرتقال او جوز الهند او الشيكولاته، واليوم نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الزبدة بخطوات سهله.

طريقة عمل بسكويت الزبده

المكونات

كيلو من الدقيق الابيض.

٢كوب من الزبدة.

٢كوب من السكر البودرة.

٤بيضات.

كوب من الحليب.

نصف كوب من جوز الهند حسب الرغبه.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف معلقة من الفانيليا.

الطريقة

فى وعاء عميق نضع السكرمع الزبدة ونقوم بالخفق بواسطة المضرب الكهربائى حتى نحصل على قوام كريمى.

نضف اليهم البيض واحده تلو اخرى مع الفانيليا والحليب ونستمر فى الخفق.

فى وعاء اخر نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر حتى يتجانسو جيدا.

نضع معهم جوز الهند ونقلب المكونات جيدا.

نضف الى الدقيق خليط الزبدة والبيض ونقوم بالعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة لمدة ١٠دقائق حت ترتاح.

نقوم بتشكيل العجينة بواسطة ماكينة البسكويت او القوالب.

ندهن صاج الفرن بقليل من الزيت.

نرص البسكويت فى الصاج وندخل الصاج فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥دقيقه تقريبا.

عندما يأخذ البسكويت اللون الذهبى نخرج الصاج من الفرن ونترك البسكويت حتى يبرد.

يقدم البسكويت من الحليب او الشاى.

طريقة تحضير بسكويت الشيكولاته

المكونات

١كوب من الدقيق الابيض.

١كوب من الكاكاو الخام.

كوب من السكر البودرة.

عدد ٢بيضه.

كوب من الزبدة.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

الطريقة