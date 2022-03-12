البقلاوة الأصلية بحشوة الفستق أعملي البقلاوة بطريقة جديدة ومختلفة بطعم طري زي الحلواني

البقلاوة هي نوع من أنواع الجلاش، إلا أن طريقة تحضيره مختلفة عن طريقة عمل الجلاش، كما أن البقلاوة لها مذاق خاص يحبه الكبار والصغار، وهي من الحلويات الشرقية ويتم تقديمها في المحلات إما سادة أو بالمكسرات أو بالقشطة، وطريقة عمل البقلاوة في المنزل سهلة ولا تحتاج إلى وقت طويل للتحضير، ويمكن تقديمها في المناسبات والضيوف مع كوب الشاي الساخن أو القهوة، اصنعي كمية من البقلاوة وبطعم أحلى من الجاهزة.

يحب الكثير من الناس الحلويات الخفيفة الهشة التي تذوب بمجرد تناولها، ومن أهم الحلويات اللذيذة المميزة هي البقلاوة الرائعة التي يعشقها الكثير، وتعتبر من أهم الحلويات التي تتناسب في تقديمها في المناسبات والضيوف خاصتًا في شهر رمضان الكريم، لذلك تتمنى الكثير من النساء القيام بتحضيرها في المنزل بنفس طعم الجاهزة، وهذه الطريقة هي ما سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البقلاوة المميزة في المنزل

يمكنكم الان القيام بعمل البقلاوة المميزة في دقائق معدودة، وبدون مجهود، وسوف تغنيكم عن شرائها جاهزة، وخطوات تجهيزها كالتالي:

المكونات

١/٢ كيلو من الجلاش الطرى.

رشة من القرفة.

ربع كيلو من المكسرات المجروشة المتنوعة.

ربع كوب من الزبدة الطبيعية.

خمس ملاعق من السكر الناعم.

ربع كيلو من الفستق الحلبي المجروش ناعم.

مكونات الشربات الخاص بالبقلاوة

كوبين من السكر.

كوب من المياه.

عصير ليمونتين.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

احضري صينية من البيركس وقومي بدهنها بالزبدة.

افرشي الصينية بطبقة من الجلاش، ثم ادهنيها بالزبد، ثم ضعي عليها طبقة أخرى وادهنيها أيضًا، هكذا استمري حتى نصف كمية الجلاش.

ضعي فوق الجلاش المكسرات المجروشة المخلوطة بالسكر.

وغطي المكسرات بطبقة من الجلاش مدهونة أيضًا بالزبدة.

اكملي باقي كمية الجلاش فوق المكسرات.

استمري في وضع طبقة تلو الأخرى حتى يتم انتهاء الكمية التي تم تحضيرها.

قطعي الصينية الى مربعات صغيرة الحجم.

رشي عليها من على الوجه الفستق الحلبي.

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة واتركيها حتى يتغير لون الوجه إلى اللون الذهبي.

اخرجيها من الفرن بعد ذلك وقومي بوضع الشربات البارد عليها واتركيها في الثلاجة قليلًا حتى يتم تقديمها وتناولها بألف هنا.

طريقة تجهيز شربات البقلاوة