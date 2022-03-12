نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح الكنافة بالقشطة أعملي الكنافة بالقشطة الأصلية بأسهل المكونات بطعم لذيذ مثل الحلواني في المقال التالي
يعد الكنافة بالقشطة هي من احلى انواع الحلويات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وتتميز طبق الكنافة بالقشطة بأنها غنية بكثير من العناصر الطبيعية فتحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي تعوض بها الجسم، ويتفنن العديد من محلات الحلويات في تحضير طبق الكنافة بالقشطة لما تتميز من مذاق خاص، فتستطيع ربة المنزل بتحضيرها في البيت بشكل بسيط.
نجد أن مع حلول شهر رمضان المبارك لاتخلو مائدة رمضان من أطباق الحلويات التي لاغني عنها، فتقوم ربة المنزل بالتنوع في تقديم أطباق الحلويات الشرقية المتنوعة لأنها تكون حريصة على تقديمها للتعويض نسبة السكريات التي نفقدها في الصيام، ومن أهم أطباق الحلويات التي تحضرها ربة المنزل طبق الكنافة بالقشطة فهو من أكثر الحلويات التي يقبل عليها الكثير.
مكونات عمل الكنافة بالقشطة
- إحضار نصف كيلو من الكنافة.
- كوب واحد من السمنة السائلة.
- نصف كوب من السكر البودر.
- كوبين كبيرين من الحليب اللازم للحشو.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا الذرة.
- ملعقتين كبيرتين من كريم شانتيه البودر.
- كوب واحد من القشطة البلدى.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- ثلاث أكواب من السكر الأبيض اللازم الشربات.
- كوب ونصف من الماء.
- نصف حبة من الليمون.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.
- ملعقة كبيرة من السمنة السائلة.
طريقة التحضير
- نبدأ في تحضير الشربات اللازم لإعداد الكنافة بالقشطة نأتي بوعاء عميق ونضع به ثلاث أكواب من السكر الأبيض ثم نضيف عليه كوب ونصف من الماء ونقلبه جيدا ونرفعه على النار ونستمر في تذويب السكر به.
- عندما يبدأ قوام الشربات في السمك نضيف عليه نصف حبة من الليمون وملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز وملعقة صغيرة من الفانيليا و ندمجهم جيدا مع بعض.
- نترك الشربات حتى يتم غليانه لمدة لا تتجاوز عن ربع ساعة ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من السمنة السائلة ونقلبها جيدا ثم نرفعها من على النار.
- نبدأ في تحضير حشو الكنافة فناتي بإناء صغير ونضع به كوبين كبيرين من الحليب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا الذرة ويتم تذويبها بشكل جيد ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من كريم شانتيه البودر والقشطة البلدي ونرفع الإناء علي النار حتى يأخذ قوام سميك.
- تقوم بتجهيز الكنافة فنحضر نصف كيلو من الكنافة ونفتتها جيدا ونضيف عليها كوب واحد من السمنة.
- نأتي بالصينيه وندهنها بقليل من السمنة ونضع جزء من كمية الكنافة ونضيف الحشو عليها ثم نضع عليها الجزء المتبقي من الكنافة عليها ونضغط عليها.
- ندخل الصينية في الفرن الساخن ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح الكنافة بالقشطة أعملي الكنافة بالقشطة الأصلية بأسهل المكونات بطعم لذيذ مثل الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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