سر نجاح الكنافة بالقشطة أعملي الكنافة بالقشطة الأصلية بأسهل المكونات بطعم لذيذ مثل الحلواني

يعد الكنافة بالقشطة هي من احلى انواع الحلويات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وتتميز طبق الكنافة بالقشطة بأنها غنية بكثير من العناصر الطبيعية فتحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي تعوض بها الجسم، ويتفنن العديد من محلات الحلويات في تحضير طبق الكنافة بالقشطة لما تتميز من مذاق خاص، فتستطيع ربة المنزل بتحضيرها في البيت بشكل بسيط.

نجد أن مع حلول شهر رمضان المبارك لاتخلو مائدة رمضان من أطباق الحلويات التي لاغني عنها، فتقوم ربة المنزل بالتنوع في تقديم أطباق الحلويات الشرقية المتنوعة لأنها تكون حريصة على تقديمها للتعويض نسبة السكريات التي نفقدها في الصيام، ومن أهم أطباق الحلويات التي تحضرها ربة المنزل طبق الكنافة بالقشطة فهو من أكثر الحلويات التي يقبل عليها الكثير.

مكونات عمل الكنافة بالقشطة

إحضار نصف كيلو من الكنافة.

كوب واحد من السمنة السائلة.

نصف كوب من السكر البودر.

كوبين كبيرين من الحليب اللازم للحشو.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا الذرة.

ملعقتين كبيرتين من كريم شانتيه البودر.

كوب واحد من القشطة البلدى.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ثلاث أكواب من السكر الأبيض اللازم الشربات.

كوب ونصف من الماء.

نصف حبة من الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

ملعقة كبيرة من السمنة السائلة.

طريقة التحضير