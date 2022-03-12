نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصابع التويكس ألذ شوكولاتة في المنزل في المقال التالي

تعد حلوى اصابع التويكس من ألذ وأشهى أنواع الحلويات حيث يحب الجميع شراء تلك الشوكولاتة جاهزة وتناولها سواء الصغار أو الكبار لنكهتها الفريدة التي تجمع بين الشوكولاتة والكراميل، لذلك يمكنك تحضير هذه الحلوى في المنزل بدلاص من أن يشتريها أولادك من الخارج حفاظاً على صحتهم فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات بالتفصيل. اصابع التويكس المقادير اللازمة لعمل الحلوى: مقادير طبقة البسكوت: كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

نصف كوب الزبدة غير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض. مقادير طبقة الكراميل: كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم.

ثلث كوب من شراب الذرة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب ونصف من الكريمة المكثفة

ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة. مقادير طبقة الشوكولاتة: قالب من الشوكولاته الخام.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. خطوات تحضير اصابع التويكس: قومي بنخل الدقيق لإزالة أي شوائب أو تكتلات عالقة. أضيفي الملح والسكر وقلبي. تضاف الزبدة ثم تخفق المكونات بالمضرب الكهربائي أو في الخلاط حتى تتجانس المكونات. عندما تتشكل العجينة الهشة أخرجيها من الخلاط. أحضري صينية الخبز وغلفيها من الداخل بورق الزبدة. يوضع الخليط في الصينية مع الضغط عليه. أدخلي البسكوت الفرن الساخن لمدة ساعة إلا ثلث حتى يصبح ذهبي وجاهز. حضري الكراميل عن طريق وضع كلاً من السكر وشراب الذرة والكريمة والملح في وعاء. اخفقي المكونات معاً ثم ضعيهم على نار متوسطة. اتركي الخليط على النار يغلي لمدة عشر دقائق ثم ارفعيه من على النار. أضيفي الفانيليا والزبدة وقلبي. ضعي طبقة الكراميل فوق البسكوت واتركي الطبقة تتماسك وتبرد. لتحضير الشوكولاتة قومي بتحضير حمام مائي ساخن ثم ضعي طبق فوقه. ابشري الشوكولاتة أو قطعيها إلى قطع ثم ضعيها في الطبق بتذوب فوق الحمام المائي. أضيفي زيت جوز الهند وقلبي حتى يمتزجان معاً. أضيفي طبقة الشوكولاتة فوق الكراميل. أدخلي الضينية المبرد واتركيها تتماسك معاً عدة ساعات ثم تقطع إلى قطع مناسبة وتقدم. عمر شويل - جدة اصابع التويكس ألذ شوكولاتة في المنزل - ثقفني

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