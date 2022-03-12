أبرز أعراض نقص فيتامين د على الجسم وطريقة العلاج

أعراض نقص فيتامين د، فيتامين د من أهم الفيتامينات للجسم والتي يحتاج إليها بصورة دائمة لدوره الكبير في الحفاظ على صحة الجسم والحالة المزاجية، إذ أن نقص فيتامين د في الجسم يسبب العديد من الأعراض البارزة مثل تقلب الحالة المزاجية بالإضافة إلى آلام العظام والمفاصل والجسم والإرهاق المستمر وتساقط الشعر وشحوب الجلد والبشرة، لهذا أوضحت وزارة الصحة السعودية أبرز علامات لنقص فيتامين د في الجسم.

أعراض نقص فيتامين د على الجسم

نقص فيتامين د يسبب أعراض مختلفة على الجسم مثل انخفاض نسبة أي فيتامين أو عنصر غذائي موجود في الجسم يقوم بعمله، فبمجرد غياب ذلك العنصر يتأثر به الجسم وتتضح علامات نقص فيتامين د في:

التقلبات المزاجية وفي الحالات الخطيرة يصل إلى الاكتئاب. آلام العضلات وقد يصاحبها ارتعاش في العضلات. ضعف الجسم والشعور بالإرهاق الدائم. اضطرابات في الوزن سواء الزيادة أو الانخفاض. النعاس والخمول على الرغم من النوم لوقت كافي للكبار والصغار. تكرر الإصابة في العظام نتيجة لضعفها وعدم قدرتها على التحمل أو الإصابة بهشاشة العظام ولينها. آلام المفاصل وخاصةً آلام الظهر. الكساح لدى الأطفال صغار السن. تساقط الإنسان لضعف بنيتها.

طريقة علاج نقص فيتامين د بالجسم

ولكل تلك الأعراض يجب الوقاية من نقص فيتامين د وفي حالة انخفاض نسبته عن المعدل الطبيعي له في الدم يتم الاعتماد على إحدى الطرق التالية لعلاج نقص فيتامين D: