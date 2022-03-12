طريقة عمل بودرة السوبيا بجوز الهند في ثواني

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عمر شويل - جدة السوبيا من المشروبات المشهورة في شهر رمضان ويتم شراء السوبيا من العطارة والمحلات، ولكن يمكن تحضيرها في المنزل بنفسكم بدلاً من شرائها وإليكم في هذا المقال طريقة عمل مشروب بودرة السوبيا بجوز الهند بالمكونات والخطوات.

مكونات عمل السوبيا بجوز الهند

لا تفصلنا سوى أيام قليلة عن شهر رمضان المبارك ولذلك يبدأ الجميع بتخزين المنتجات الغذائية ويبحثون عن وصفات لإعدادها على مدار شهر رمضان، ومن المشروبات المشهورة كل عام مشروب السوبيا ولذلك لابد من توافر المكونات اللازمة لتحضيره والتي تتمثل فيما يلي:

كوب كبير الحجم من اللبن البودرة.

ملعقة من بودرة جوز الهند.

كوب من دقيق الأرز.

وكوب من الكريم شانتيه.

كوب كبير من السكر.

خطوات عمل السوبيا بجوز الهند

هذا المشروب بالإضافة إلى مذاقه الرائع يحتوي أيضا على العديد من المواد الغذائية الصحية التي تفيد الجسم ويقبل على تناوله الكبار والصغار عندما يكون محضراً بشكل جيد وذلك باتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء كبير الحجم ثم نضع به كل من اللبن البودرة وبودرة جوز الهند ونقلبهم جيداً.

نضيف إلى نفس الوعاء كل من الدقيق والسكر والكريم شانتيه.

نخلط المكونات بشكل جيد باستخدام الملعقة.

نحفظ هذا الخليط في برطمان جاف في مكان ذو درجة حرارة مناسبة لحين استخدامه في عمل السوبيا.

عند الرغبة في تحضير مشروب السوبيا يتم تحضيره بالطريقة العادية من الخليط السابق وتكون مثل المحلات.

بعد تجهيزه يمكن وضعه في الثلاجة حتى يصبح بارداً ومن ثم تقديم العصير في أكواب التقديم.

مشروب السوبيا

يعتبر مشروب السوبيا من المشروبات الرمضانية المشهورة منذ وقت طويل ذات الطعم اللذيذ والمنعش خاصة عند تناولها بعد يوم كامل من الصيام في شهر رمضان، كما أن مذاقها الرائع ولونها الأبيض بجعل الأطفال يتهافتون على تناولها، ولذلك قومي بتحضير بودرة السوبيا بجوز الهند في المنزل لأطفالك لتضمني تحضيرها بمعدل أعلى من النظافة وحصري مشروب السوبيا مثل المحلات واستعيدي رطوبة جسم عائلتك بعد قضاء يوم طويل من الصيام خلال أيام شهر رمضان.