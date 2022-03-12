مقادير عمل مخلل الهلابينو الحار لكل الأكلات

الجميع يحب تناول المخللات بجانب العديد من الأطباق سواء الساندوتشات أو المشويات وكذلك على الفطور ولا شك أن مخلل الهلابينو هو نوع المخلل الألذ والأفضل والأكثر طلباً ويقدم في المطاعم ويستخدم في عمل الساندوتشات، تعرفي في هذا المقال على أسهل طريقة لعمل هذا الطبق المميز بمقادير بسيطة وخطوات سهلة فتابعينا.

مخلل الهلابينو

لمحبي الطعم الحريف إليك ألذ نوع مخلل يمكنك تناوله بجانب الساندوتشات أو استخدامه لعمل ساندوتشات الشاورما والكريبات الحارة والاستمتاع به كما يقدم في المطاعم.

المقادير اللازمة لعمل المخلل:

كل ما تحتاجينه هو سبع مكونات فقط

كيلو من الفلفل الأخضر الحار من نوع الهالبينو.

خمسة فصوص كبيرة من الثوم.

حبتان كبيرتان من الليمون الأصفر.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

كوب من الخل الأبيض.

كمية من الماء حسب الحاجة.

خطوات تحضير مخلل الهلابينو: