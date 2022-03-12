نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقادير عمل مخلل الهلابينو الحار لكل الأكلات في المقال التالي
الجميع يحب تناول المخللات بجانب العديد من الأطباق سواء الساندوتشات أو المشويات وكذلك على الفطور ولا شك أن مخلل الهلابينو هو نوع المخلل الألذ والأفضل والأكثر طلباً ويقدم في المطاعم ويستخدم في عمل الساندوتشات، تعرفي في هذا المقال على أسهل طريقة لعمل هذا الطبق المميز بمقادير بسيطة وخطوات سهلة فتابعينا.
مخلل الهلابينو
لمحبي الطعم الحريف إليك ألذ نوع مخلل يمكنك تناوله بجانب الساندوتشات أو استخدامه لعمل ساندوتشات الشاورما والكريبات الحارة والاستمتاع به كما يقدم في المطاعم.
المقادير اللازمة لعمل المخلل:
كل ما تحتاجينه هو سبع مكونات فقط
- كيلو من الفلفل الأخضر الحار من نوع الهالبينو.
- خمسة فصوص كبيرة من الثوم.
- حبتان كبيرتان من الليمون الأصفر.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من الملح الخشن.
- كوب من الخل الأبيض.
- كمية من الماء حسب الحاجة.
خطوات تحضير مخلل الهلابينو:
- يتم تنظيف حبات الفلفل أولاً بالماء وتجفيفها جيداً.
- يقطع الفلفل الحار بالسكين إلى شرائح متوسطة السمك ومتساوية.
- احرصي على لبس قفازات أثناء عمل هذا المخلل حتى لا يسبب الضرر لك.
- أحضري برطمان أو حاوية زجاجية مناسبة لحفظ المخلل ويجب أن تكون نظيفة ومعقمة وجافة.
- ضعي في القاع طبقة من حلقات الفلفل.
- أضيفي بعض حبات الثوم بعد تقشيره دون تقطيعه.
- قطعي الليمون إلى شرائح كبيرة في الحجم ثم ضي القليل من الشرائح فوق الثوم.
- كرري الخطوات إلى أن تنتهي من كمية الفلفل الموجودة لديك.
- اخلطي الخل مع الملح والسكر ثم أضيفيها إلى البرطمان وفوق المكونات.
- قومي بتدفئة كمية من الماء كافية لغمر الفلفل والليمون والثوم.
- ضعي الماء بحرص داخل البرطمان حتى يغمر المكونات.
- قومي بغطية الحاوية جيداً ويمكنك وضع قطعة قماش نظيفة بين فوهة البرطمان والغطاء للتأكد من عدم دخول الهواء.
- يوضع في مكان مظلم لمدة أسبوع كامل.
- تأكدي أن الفلفل قد اكتسب النكهة المطلوبة وبعدها يمكنك تقديمه على السفرة.
- يمكن تقديم هذا الفلفل كما هو أو استخدامه كمكون أثناء الطهي.
- يمكن إضافته إلى الصوصات كما في المطاعم أو إضافته إلى حشو الساندوتشات.
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