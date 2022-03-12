زي ما عودناكم كل سنة نجمع لكم مسلسلات رمضان ، النهاردة معانا قائمة مسلسلات رمضان 2022 ، تختاروا منها المسلسلات والفنانين اللي حابين تتابعوهم.
قائمة مسلسلات رمضان 2022:
1- مسلسل المشوار:
زي كل سنة الفنان محمد رمضان بيشارك مسلسل والسنة دي هيقدم مسلسل المشوار وهيشاركه البطولة دينا الشربيني, عمرو عبد الجليل, بيومي فؤاد, ندى بسيوني ، المسلسل قصة وسيناريو محمد فريد ، واخراج محمد ياسين.
هيتم عرضه على قناة dmc.
2- مسلسل الاختيار 3:
مسلسل الاختيار مكمل معانا رمضان السنة دي بالجزء التالت من بطولة احمد عز, كريم عبد العزيز, احمد السقا ، تأليف هاني سرحان ، ومن اخراج بيتر ميمي.
هيتم عرضه على قناة ON.
3- مسلسل احلام سعيدة:
بطولة يسرا, غادة عادل, مي كساب, نبيل نور الدين, شيماء سيف, نور محمود ، تأليف هالة خليل ، ومن اخراج عمرو عرفة.
هيتم عرضه على قناة ON.
4- مسلسل يوتيرن:
المسلسل بطولة ريهام حجاج, توفيق عبد الحميد, عبير صبري, صفاء الطوخي, محمد الكيلاني, كريم قاسم ، تأليف ايمن سلامة ، ومن اخراج سامح عبد العزيز.
هيتم عرضه على قناة CBC – ON – الحياة – المحور – القناة الاولى المصرية.
5- مسلسل دايما عامر:
بطولة مصطفى شعبان, عمرو عبد الجليل, صلاح عبد الله, لبلبة, محمد ثروت, محمد محمود, نضال الشافعي, كريم عفيفي, احمد الشامي, سينتيا خليفة, سماء ابراهيم ، تأليف مايكل عادل, ايمن سليم ، ومن اخراج مجدي الهواري.
هيتم عرضه عى قناة الحياة و ON.
6- مسلسل العائدون:
بطولة امير كرارة, محمد فراج, امينة خليل, محمود عبد المغني, هاني رمزي ، تأليف باهر دويدار ، ومن اخراج احمد جلال.
هيتم عرضه على قناة dmc.
7- مسلسل راجعين يا هوى:
بطولة خالد النبوي, هنا شيحة, نور اللبنانية, احمد بدير, انوشكا, طارق عبد العزيز, وفاء عامر ، تأليف اساة انور عكاشة, سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك ، ومن اخراج محمد سلامة.
هيتم عرضه على قناة dmc ,CBC.
8- مسلسل فاتن أمل حربي:
بطولة نيلي كريم, شريف سلامة, هالة صدقي, فادية عبد الغني, محمد الشرنوبي, محمد ثروت ، تأليف ابراهيم عيسى ، ومن اخراج محمد جمال العدل.
هيتم عرضه على قناة CBC.
9- مسلسل ملف سري:
بطولة هاني سلامة, محسن محي الدين, ماجد المصري, ميرهان حسين, عائشة بن احمد, ادوارد ، تأليف محمود حجاج ، ومن اخراج حسين البلاسي.
هيتم عرضه على قناة الحياة, dmc, CBC.
10- مسلسل سوتس بالعربي:
بطولة آسر ياسين, احمد داود, ريم مصطفى, صبا مبارك, محمد شاهين, تارا عماد ، تأليف محمد حفظي, ياسر عبد المجيد ، ومن اخراج مريم احمدي.
هيتم عرضه على قناة CBC.
11- مسلسل توبه:
بطولة عمرو سعد, ماجد المصري, دياب, صبا مبارك, اسماء ابو اليزيد, حسن ابو الروس, انتصار, محمد لطفي ، تأليف ورشة ملوك ، ومن اخراج احمد صالح.
هيتم عرضه على قناة MBC مصر.
12- مسلسل مكتوب عليه:
بطولة اكرم حسني, عمرو عبد الجليل, ايتن عامر, هنادي مهنا, احمد فهمي, حنان سليمان, هلا رشدي ، تأليف ايهاب بليبل ، ومن اخراج خالد الحلفاوي.
هيتم عرضه على قناة dmc.
13- مسلسل جزيرة غمام:
بطولة مي عز الدين, طارق لطفي, فتحي عبد الوهاب, احمد امين ، تأليف عبد الرحيم كمال ، ومن اخراج حسين المنباوي.
هيتم عرضه عى قناة الحياة.
14- مسلسل رانيا وسكينة:
بطولة روبي, مي عمر, احمد خالد صالح, صبا الرافعي, محمد رضوان, نبيل نور الدين ، تأليف محمد صلاح العزب ، ومن اخراج شيرين عادل.
هيتم عرضه عى قناة MBC مصر.
15- مسلسل عالم تاني:
بطولة رانيا يوسف, نضال الشافعي, فريال يوسف, سميرة صدقي, فراس سعيد ، تأليف اسلام يوسف ، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.
هيتم عرضه على قناة النهار.
16- مسلسل بطلوع الروح:
بطولة منة شلبي, الهام شاهين, احمد صلاح السعدني, محمد حاتم ، تأليف محمد هشام عبية ، ومن اخراج كاملة ابو ذكري.
هيتم عرضة عى قناة MBC مصر.
17- مسلسل مين قال:
بطولة جمال سليمان, نادين, جمال عبد الناصر, ديانا هاشم, احمد داش ، تأليف محمد الحناوي ، ومن اخراج نادين خان.
هيتم عرضه عى قناة MBC مصر.
18- مسلسل وجوه:
بطولة حنان مطاوع, محمود عبد المغني, احمد توفيق, هالة فاخر, عابد عناني, نورهان ، تأليف محمد على ابراهيم ، ومن اخراج معتز حسام.
هيتم عرضه عى قناة النهار.
19- مسلسل المداح الجزء 2 (اسطورة الوادي):
بطولة حمادة هلال, هبة مجدي, سهر الصايغ, كمال ابو رية, احمد عبد العزيز, دنيا عبد العزيز, احمد فؤاد سليم, ولاء الشريف, هايدي رفعت ، تأليف امين جمال, وليد ابو المجد ، ومن اخراج احمد سمير فرج.
هيتم عرضه عى قناة MBC مصر.
20- مسلسل الكبير اوي الجزء 6:
بطولة احمد مكي, بيومي فؤاد, هشام اسماعيل, ليلى عز العرب, حمدي الميرغني, محمد سلام, ماجد الكدواني ، تأليف مصطفى صقر ، ومن اخراج احمد الجندي.
هيتم عرضه عى قناة ON.
21- مسلسل بابلو:
بطولة حسن الرداد, مصطفى فهمي, نجلاء بدر, صلاح عبد الله, رشوان توفيق, اروى جوده, سلوى عثمان ، تأليف حسان دهشان ، ومن اخراج محمد عبد الرحمن حماقي.
هيتم عرضه على قناة المحور.
22- مسلسل شغل عالي:
بطولة فيفي عبده, شيرين رضا, انجي كيوان, بسنت النبراوي ، من اخراج مرقس عادل.
هيتم عرضه عى قناة النهار.
23- مسلسل في بيتنا روبوت الجزء 2:
بطولة هشام جمال, عمرو وهبة, ليلى احمد زاهر, شيماء سيف, سليمان عيد, دنيا ماهر ، تأليف احمد محي, محمد المحمدي ، ومن اخراج هشام جمال.
هيتم عرضه على قناة الحياة.
24- مسلسل بيت الشدة:
بطولة وفاء عامر, احمد توفيق, محمد مهران, عمرو رمزي, احمد وفيق, مها احمد, ايهاب فهمي, صبري عبد المنعم, محسن منصور ، تأليف ناجي عبد الله ، ومن اخراج وسام المدني.
25- مسلسل دنيا تانية:
بطولة ليلى علوي, وفاء صادق, اشرف زكي, مجدي كامل, مي سليم, فراس سعيد ، تأليف امين جمال, سيناريو وحوار عمرو مؤمن ، ومن اخراج احمد عبد العال.
هيتم عرضه على قناة النهار.
26- مسلسل وكالة الخرطوشي:
بطولة فتحي عبد الوهاب, ايتن عامر, طارق عبد العزيز, احمد فؤاد سليم, احمد عبد الله محمود, ميرهان حسين, وليد فواز, محسن منصور, مي القاضي, لطف لبيب, عمرو مهدي ، تأليف طارق بركات ، ومن اخراج عادل الاعصر.
27- مسلسل دوبامين:
بطولة ريم مصطفى, جمال يوسف, مروان يونس, باسل الزارو, محمد الكيلاني, تيام قمر ، تأليف محمد جلال ، ومن اخراج رؤوف عبد العزيز.
هيتم عرضه على قناة الحياة.
28- مسلسل الابواب الخلفية:
بطولة غادة عبد الرازق ، تأليف حسن صالح, نور حمدي ، ومن اخراج حسن صالح.
29- مسلسل عودة الاب الضال:
بطولة بيومي فؤاد, عبير صبري, خالد منصور, ايمان السيد, اميرة هاني, نور قدري, تأليف امين جمال, محمد ابو السعد ، ومن اخراج احمد عبد العال.
هيتم عرضه على قناة النهار.
30- مسلسل مزاد الشر:
بطولة كمال ابو رية, محمد نجاتي, هالة فاخر, مروة عبد المنعم, احمد عبد الله محمود, مراد فكري صادق ، من اخراج ممدوح زكي.
31- مسلسل اولاد عابد:
بطولة رياض الخولي, ايتن عامر, ايهاب فهمي, صبري فواز, محسن محي الدين, صفاء الطوخي, لطفي لبيب ، تأليف سماح الحريري ، ومن اخراج اكرم فريد.
هيتم عرضه على قناة MBC مصر.
32- مسلسل منحنى خطر:
بطولة مصطفى قمر, منذر رياحنه, راندا البحيري, سميرة صدقي ، تأليف اسلام يوسف ، ومن اخراج وائل فهمي عبد الحميد.
افكار لديكور رمضاني في البيت
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائمة مسلسلات رمضان 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.