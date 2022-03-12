زي ما عودناكم كل سنة نجمع لكم مسلسلات رمضان ، النهاردة معانا قائمة مسلسلات رمضان 2022 ، تختاروا منها المسلسلات والفنانين اللي حابين تتابعوهم.

قائمة مسلسلات رمضان 2022:

1- مسلسل المشوار:

زي كل سنة الفنان محمد رمضان بيشارك مسلسل والسنة دي هيقدم مسلسل المشوار وهيشاركه البطولة دينا الشربيني, عمرو عبد الجليل, بيومي فؤاد, ندى بسيوني ، المسلسل قصة وسيناريو محمد فريد ، واخراج محمد ياسين.

هيتم عرضه على قناة dmc.

2- مسلسل الاختيار 3:

مسلسل الاختيار مكمل معانا رمضان السنة دي بالجزء التالت من بطولة احمد عز, كريم عبد العزيز, احمد السقا ، تأليف هاني سرحان ، ومن اخراج بيتر ميمي.

هيتم عرضه على قناة ON.

3- مسلسل احلام سعيدة:

بطولة يسرا, غادة عادل, مي كساب, نبيل نور الدين, شيماء سيف, نور محمود ، تأليف هالة خليل ، ومن اخراج عمرو عرفة.

هيتم عرضه على قناة ON.

4- مسلسل يوتيرن:

المسلسل بطولة ريهام حجاج, توفيق عبد الحميد, عبير صبري, صفاء الطوخي, محمد الكيلاني, كريم قاسم ، تأليف ايمن سلامة ، ومن اخراج سامح عبد العزيز.

هيتم عرضه على قناة CBC – ON – الحياة – المحور – القناة الاولى المصرية.

5- مسلسل دايما عامر:

بطولة مصطفى شعبان, عمرو عبد الجليل, صلاح عبد الله, لبلبة, محمد ثروت, محمد محمود, نضال الشافعي, كريم عفيفي, احمد الشامي, سينتيا خليفة, سماء ابراهيم ، تأليف مايكل عادل, ايمن سليم ، ومن اخراج مجدي الهواري.

هيتم عرضه عى قناة الحياة و ON.

6- مسلسل العائدون:

بطولة امير كرارة, محمد فراج, امينة خليل, محمود عبد المغني, هاني رمزي ، تأليف باهر دويدار ، ومن اخراج احمد جلال.

هيتم عرضه على قناة dmc.

7- مسلسل راجعين يا هوى:

بطولة خالد النبوي, هنا شيحة, نور اللبنانية, احمد بدير, انوشكا, طارق عبد العزيز, وفاء عامر ، تأليف اساة انور عكاشة, سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك ، ومن اخراج محمد سلامة.

هيتم عرضه على قناة dmc ,CBC.

8- مسلسل فاتن أمل حربي:

بطولة نيلي كريم, شريف سلامة, هالة صدقي, فادية عبد الغني, محمد الشرنوبي, محمد ثروت ، تأليف ابراهيم عيسى ، ومن اخراج محمد جمال العدل.

هيتم عرضه على قناة CBC.

9- مسلسل ملف سري:

بطولة هاني سلامة, محسن محي الدين, ماجد المصري, ميرهان حسين, عائشة بن احمد, ادوارد ، تأليف محمود حجاج ، ومن اخراج حسين البلاسي.

هيتم عرضه على قناة الحياة, dmc, CBC.

10- مسلسل سوتس بالعربي:

بطولة آسر ياسين, احمد داود, ريم مصطفى, صبا مبارك, محمد شاهين, تارا عماد ، تأليف محمد حفظي, ياسر عبد المجيد ، ومن اخراج مريم احمدي.

هيتم عرضه على قناة CBC.

11- مسلسل توبه:

بطولة عمرو سعد, ماجد المصري, دياب, صبا مبارك, اسماء ابو اليزيد, حسن ابو الروس, انتصار, محمد لطفي ، تأليف ورشة ملوك ، ومن اخراج احمد صالح.

هيتم عرضه على قناة MBC مصر.

12- مسلسل مكتوب عليه:

بطولة اكرم حسني, عمرو عبد الجليل, ايتن عامر, هنادي مهنا, احمد فهمي, حنان سليمان, هلا رشدي ، تأليف ايهاب بليبل ، ومن اخراج خالد الحلفاوي.

هيتم عرضه على قناة dmc.

13- مسلسل جزيرة غمام:

بطولة مي عز الدين, طارق لطفي, فتحي عبد الوهاب, احمد امين ، تأليف عبد الرحيم كمال ، ومن اخراج حسين المنباوي.

هيتم عرضه عى قناة الحياة.

14- مسلسل رانيا وسكينة:

بطولة روبي, مي عمر, احمد خالد صالح, صبا الرافعي, محمد رضوان, نبيل نور الدين ، تأليف محمد صلاح العزب ، ومن اخراج شيرين عادل.

هيتم عرضه عى قناة MBC مصر.

15- مسلسل عالم تاني:

بطولة رانيا يوسف, نضال الشافعي, فريال يوسف, سميرة صدقي, فراس سعيد ، تأليف اسلام يوسف ، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

هيتم عرضه على قناة النهار.

16- مسلسل بطلوع الروح:

بطولة منة شلبي, الهام شاهين, احمد صلاح السعدني, محمد حاتم ، تأليف محمد هشام عبية ، ومن اخراج كاملة ابو ذكري.

هيتم عرضة عى قناة MBC مصر.

17- مسلسل مين قال:

بطولة جمال سليمان, نادين, جمال عبد الناصر, ديانا هاشم, احمد داش ، تأليف محمد الحناوي ، ومن اخراج نادين خان.

هيتم عرضه عى قناة MBC مصر.

18- مسلسل وجوه:

بطولة حنان مطاوع, محمود عبد المغني, احمد توفيق, هالة فاخر, عابد عناني, نورهان ، تأليف محمد على ابراهيم ، ومن اخراج معتز حسام.

هيتم عرضه عى قناة النهار.

19- مسلسل المداح الجزء 2 (اسطورة الوادي):

بطولة حمادة هلال, هبة مجدي, سهر الصايغ, كمال ابو رية, احمد عبد العزيز, دنيا عبد العزيز, احمد فؤاد سليم, ولاء الشريف, هايدي رفعت ، تأليف امين جمال, وليد ابو المجد ، ومن اخراج احمد سمير فرج.

هيتم عرضه عى قناة MBC مصر.

20- مسلسل الكبير اوي الجزء 6:

بطولة احمد مكي, بيومي فؤاد, هشام اسماعيل, ليلى عز العرب, حمدي الميرغني, محمد سلام, ماجد الكدواني ، تأليف مصطفى صقر ، ومن اخراج احمد الجندي.

هيتم عرضه عى قناة ON.

21- مسلسل بابلو:

بطولة حسن الرداد, مصطفى فهمي, نجلاء بدر, صلاح عبد الله, رشوان توفيق, اروى جوده, سلوى عثمان ، تأليف حسان دهشان ، ومن اخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

هيتم عرضه على قناة المحور.

22- مسلسل شغل عالي:

بطولة فيفي عبده, شيرين رضا, انجي كيوان, بسنت النبراوي ، من اخراج مرقس عادل.

هيتم عرضه عى قناة النهار.

23- مسلسل في بيتنا روبوت الجزء 2:

بطولة هشام جمال, عمرو وهبة, ليلى احمد زاهر, شيماء سيف, سليمان عيد, دنيا ماهر ، تأليف احمد محي, محمد المحمدي ، ومن اخراج هشام جمال.

هيتم عرضه على قناة الحياة.

24- مسلسل بيت الشدة:

بطولة وفاء عامر, احمد توفيق, محمد مهران, عمرو رمزي, احمد وفيق, مها احمد, ايهاب فهمي, صبري عبد المنعم, محسن منصور ، تأليف ناجي عبد الله ، ومن اخراج وسام المدني.

25- مسلسل دنيا تانية:

بطولة ليلى علوي, وفاء صادق, اشرف زكي, مجدي كامل, مي سليم, فراس سعيد ، تأليف امين جمال, سيناريو وحوار عمرو مؤمن ، ومن اخراج احمد عبد العال.

هيتم عرضه على قناة النهار.

26- مسلسل وكالة الخرطوشي:

بطولة فتحي عبد الوهاب, ايتن عامر, طارق عبد العزيز, احمد فؤاد سليم, احمد عبد الله محمود, ميرهان حسين, وليد فواز, محسن منصور, مي القاضي, لطف لبيب, عمرو مهدي ، تأليف طارق بركات ، ومن اخراج عادل الاعصر.

27- مسلسل دوبامين:

بطولة ريم مصطفى, جمال يوسف, مروان يونس, باسل الزارو, محمد الكيلاني, تيام قمر ، تأليف محمد جلال ، ومن اخراج رؤوف عبد العزيز.

هيتم عرضه على قناة الحياة.

28- مسلسل الابواب الخلفية:

بطولة غادة عبد الرازق ، تأليف حسن صالح, نور حمدي ، ومن اخراج حسن صالح.

29- مسلسل عودة الاب الضال:

بطولة بيومي فؤاد, عبير صبري, خالد منصور, ايمان السيد, اميرة هاني, نور قدري, تأليف امين جمال, محمد ابو السعد ، ومن اخراج احمد عبد العال.

هيتم عرضه على قناة النهار.

30- مسلسل مزاد الشر:

بطولة كمال ابو رية, محمد نجاتي, هالة فاخر, مروة عبد المنعم, احمد عبد الله محمود, مراد فكري صادق ، من اخراج ممدوح زكي.

31- مسلسل اولاد عابد:

بطولة رياض الخولي, ايتن عامر, ايهاب فهمي, صبري فواز, محسن محي الدين, صفاء الطوخي, لطفي لبيب ، تأليف سماح الحريري ، ومن اخراج اكرم فريد.

هيتم عرضه على قناة MBC مصر.

32- مسلسل منحنى خطر:

بطولة مصطفى قمر, منذر رياحنه, راندا البحيري, سميرة صدقي ، تأليف اسلام يوسف ، ومن اخراج وائل فهمي عبد الحميد.

افكار لديكور رمضاني في البيت