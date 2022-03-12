نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول كريم النشا وماء الورد لتبييض وتفتيح البشرة وشد التجاعيد لبشرة صافية ونقية في المقال التالي
تعتني العديد من الفتيات بالبشرة لأن البشرة من أكثر أعضاء الجسم التي تعطي لأي فتاة الثقة بنفسها وتجعلها تعمل على جاذبية الناس بشكل كبير حتى تظهر بشكل جميل ورائع، والبعض الأخر من الفتيات يعانون من بعض المشكلات المتعلقة بالبشرة ومنها مشكلة إسمرار لون البشرة وتجعل هذه المشكلة الفتيات يرغبون في التخلص من جميع المشكلات نهائيا عن طريق بعض الإستخدامات الشائعة التي تسبب ضرر كبير بالبشرة مثل ظهور حب الشباب وظهور العديد من المشكلات الأخرى التي تجعل مظهر الوجه غير مقبول وتظهر نتيجة غير مرغوبة.
وتعتبر من أكثر الإستخدامات المستخدمة في التخلص من مشكلة إسمرار الوجه هي خلطات الكريمات الضارة وإستخدام بعض المركبات الكيميائية الغير مقبولة على الرغم من وجود بعض الخلطات الطبيعية التي تجعل البشرة تبدو بيضاء ونقية وجذابة، حيث توجد العديد من الخلطات الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة ومنها خلطة البيض مع النشا وخلطة كريم جونسون مع الزبادي وكريم النشا مع ماء الورد وغيرها من الخلطات المتعددة الأخرى.
وتتبع العديد من الفتيات أساليب البحث التي تعمل على عرض مكونات وطريقة تحضير هذه الخلطات ولكن يتم عرضها بطريقة غير صحيحة ولا تعطي النتيجة التي يحلمون بها هؤلاء الفتيات، وتوجد لدينا طريقة جبارة لعمل كريم النشا وماء الورد في المنزل وسوف نعرض إليكي طريقة عمل ومكونات هذه الوصفة بطريقة بسيطة وبنتيجة جذابة وفي أقل وقت ممكن.
مكونات عمل كريم النشا وماء الورد
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل كريم النشا وماء الورد
- أغسلي بشرتك أولا بالماء الفاتر وقومي بتنشيفه بقطعة من القماش القطنية.
- أخلطي النشا مع ماء الورد مع زيت جوز الهند في طبق متوسط الحجم ونظيف.
- ضعي هذا الكريم الجبار على بشرتك وقومي بفرده بالتساوي.
- أتركي الكريم على بشرتك لمدة تصل من خمسة وعشرون دقيقة إلى خمسة وثلاثون دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد جيدا وبالغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم قومي بتنشيفه بواسطة قطعة من القطن وإستخدمي بعد ذلك المرطب المناسب لكي.
- عليكي بتطبيق هذا الكريم على بشرتك ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال عشرة أيام فقط سوف تلاحظين النتيجة من قبل وبعد الإستخدام وسوف تتمتعين ببشرة بيضاء ونقية.
- مراعاة عند إستخدامك هذا الكريم يرجى عدم ملامسة هذا الكريم لمنطقة ماحول العينين وعند ملامستها قومي بغسلها على الفور.
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