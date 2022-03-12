سحر مفعول كريم النشا وماء الورد لتبييض وتفتيح البشرة وشد التجاعيد لبشرة صافية ونقية

تعتني العديد من الفتيات بالبشرة لأن البشرة من أكثر أعضاء الجسم التي تعطي لأي فتاة الثقة بنفسها وتجعلها تعمل على جاذبية الناس بشكل كبير حتى تظهر بشكل جميل ورائع، والبعض الأخر من الفتيات يعانون من بعض المشكلات المتعلقة بالبشرة ومنها مشكلة إسمرار لون البشرة وتجعل هذه المشكلة الفتيات يرغبون في التخلص من جميع المشكلات نهائيا عن طريق بعض الإستخدامات الشائعة التي تسبب ضرر كبير بالبشرة مثل ظهور حب الشباب وظهور العديد من المشكلات الأخرى التي تجعل مظهر الوجه غير مقبول وتظهر نتيجة غير مرغوبة.

وتعتبر من أكثر الإستخدامات المستخدمة في التخلص من مشكلة إسمرار الوجه هي خلطات الكريمات الضارة وإستخدام بعض المركبات الكيميائية الغير مقبولة على الرغم من وجود بعض الخلطات الطبيعية التي تجعل البشرة تبدو بيضاء ونقية وجذابة، حيث توجد العديد من الخلطات الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة ومنها خلطة البيض مع النشا وخلطة كريم جونسون مع الزبادي وكريم النشا مع ماء الورد وغيرها من الخلطات المتعددة الأخرى.

وتتبع العديد من الفتيات أساليب البحث التي تعمل على عرض مكونات وطريقة تحضير هذه الخلطات ولكن يتم عرضها بطريقة غير صحيحة ولا تعطي النتيجة التي يحلمون بها هؤلاء الفتيات، وتوجد لدينا طريقة جبارة لعمل كريم النشا وماء الورد في المنزل وسوف نعرض إليكي طريقة عمل ومكونات هذه الوصفة بطريقة بسيطة وبنتيجة جذابة وفي أقل وقت ممكن.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد