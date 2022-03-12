طريقة عمل السمسمية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

السمسمية ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتعتبر من الحلويات المقرمشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي وتتعدد طرق تحضيرها، وتتنوع الحلويات التي يمكن عملها في المناسبات مثل الفولية والحمصية وغيرها من الحلويات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل السمسمية بدل من شرائها من المحلات بأسعار غالية، وتعتبر من الحلويات اللذيذة التي يمكن تقديمها في المناسبات والاعياد والمولد، وتحتوي على نسبة عالية من البروتينات، وتحتوي على نسبة من البروتين والكربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية المفيدة للجسم، ويمكن عملها بدون سكر او عسل جلوكوز، وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير السمسمية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل السمسمية

تتكون السمسمية من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كوب من السكر.

3 أكواب من السمسم.

كوب من العسل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير السمسمية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير مقلاة ونضع بها السمسم ونضعه في الفرن حتي يتحمص أو نضعه على النار ونتركه حتى يتحمص. ثم نقوم بتحضير إناء ونضع به كوب من السكر وكوب من الماء وملعقة من عصير الليمون ونضعه على النار. نترك الخليط على النار مع التقليب المستمر حتي الحصول على قوام ثقيل ويصبح عسل الجلوكوز جاهز للاستخدام. ثم نضيف عسل الجلوكوز على السمسم ونضعه على النار مع التقليب المستمر من حين إلى آخر حتي تتجانس المكونات جيداً. نقوم بتحضير قالب ونضع به الخليط ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بتقطيعها الي مربعات ونضعه في علبة المغلقة.

سر نجاح السمسمية

قومي بتقطيعها قبل أن تصبح صلبة، ويجب حفظها في علبة فارغة من الهواء حتي لا تعمل على تغير لونها وطعمها، ويجب وضعها على نار متوسطة حتى تصبح طرية ومتماسكة.