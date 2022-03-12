نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنشتري الجاهز .. بحبة بطاطس أعملي شيبسي المصانع الفاخر في 3 دقائق بطعم مقرمش وخطير في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من الخضروات التي يحبها الجميع بجميع وصفاتها, وهناك العديد من الطرق التي يمكن تجهيز البطاطس بها, وتعد البطاطس الشيبسي من افضل وصفات البطاطس التي يحبها الكبار والصغار حيث يمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية, ويمكن تناولها مع العديد من الوصفات الاخري, ولكن يرغب الكثير في معرفة طريقة تحضير البطاطس الشيبسي وتكون مقرمشة مثل شيبسي المصانع, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل البطاطس الشيبسي في البيت مثل المطاعم بل وافضل بكثير.

طريقة عمل بطاطس الشيبسي

مقادير عمل البطاطس الشيسي في البيت

ثمرتان من البطاطس.

كوب من النشا.

زيت غزير.

ملح.

فلفل اسود.

خل.

ربع معلقة كركم.

الطريقة الصحيحة لتحضير بطاطس الشيبسي في البيت مثل المصانع

يعاني الكثير عند تحضير البطاطس الشيبسي من مشكلة عند قلي البطاطس وهي امتصاص كمية كبيرة من الزيت وبالتالي لا تكون البطاطس الشيبسي مقرمشة مثل شيبسي المصانع العالية الجودة, يرجع ذلك الي اتباع بعض الخطوات الخاطئة ولتحضير البطاطس الشيبسي في البيت يجب اتباع الخطوات التالية:-

يتم غسل البطاطس جيدا وتقشر البطاطس ويتم تقطيعها شرائح رفيعة جدا ياستخدام ماكينة التقطيع الخاصة بالشيبسي, ويجب اختيار نوع البطاطس المخصص لعمل الشيبسي للجصول على نتيجة جيدة.

توضع البطاطس في كمية من الماء الساخن دقيقتان وبعد ذلك يتم وضعها في ماء بارد ويضاف عليه ربع كوب من الخل ومعلقة ملح وتترك البطاطس في الماء البارد ساعة.

يتم تصفيه البطاطس وتفرد على صينية ويوضع عليها النشا والملح والفلفل, وتقلب كل المكونات معا حتى تغطي النشا كل البطاطس.

يتم تصفيه البطاطس وتفرد على صينية ويوضع عليها النشا والملح والفلفل, وتقلب كل المكونات معا حتى تغطي النشا كل البطاطس. يتم تسخين الزيت ويوضع به ربع معلقة من الكركم ليعطي البطاطس لون أصفر جميل.

توضع البطاطس في الزيت وتقلب حتى يصبح لونها اصفر فاتح ويتم اخراجها من الزيت قبل تمام نضجها وتترك حتى تبرد.

يعاد وضع البطاطس في الزيت مرة اخري بعد ان تبرد حتى يصبح لونها ذهبي جميل وهذه الخطوة تساعد في بقاء البطاطس الشيبسي مقرمشة لفترة طويلة.

يتم وضع البطاطس على مناديل ورقية حتى تمتص اي زيت بها وتقدم البطاطس.

طريقة عمل بطاطس الشيبسي بدون زيت

يمكن الحصول على بطاطس الشيبسي مثل المصانع بسهولة جدا باستخدام حبة من البطاطس وايضا إضافة ملعقتين من النشا ثم قومي بإضافة بعض النكهات التي تحتاجها وهي الشطة والليمون أو إضافة الجبنة أو اضافة نكهات اخري مثل قطع آلفراخ المشوية وإضافة النشا الي الخليط يساهم بصورة كبيرة في التخلص من الزيت الموجود والحصول على بطاطس شيبسي ، حتي تحصلين سيدتي على مذاق شيبسي المصانع الفاخر يجب عليكي أتباع الخطوات التي قمنا بذكرها للحصول عليه مثل الجاهز تماما بدون مجهود خلال دقائق كمان يمكن عمله مقرمش وبنكهات مثل الطماطم والفلفل الحار وايضا الشطة وهذه المكونات يمكنك عملها بسهوله عن طريقة حبة بطاطس وملعقة نشا تحصلين على شيبسي المصانع الفاخر بدون زيت نهائي

اسرار نجاح بطاطس الشيبسي

حتي تحصلي على شيبسي المصانع الفاخر يجب عليكي استخدام بطاطس مخصصة للتحمير ولا يحب أن تكون مسكرة ، يحب أن تقطع البطاطس الي شرائح صغيرة جدا ثم توضع في الماء المغلي والملح ويتم تركها لمدة ١٠ دقائق كما يحب أن تغطي البطاطس كل الميه ثم اتركيها تبرد قليلا جانباً ثم قومي بوضعها في الزيت ولا يجب أن توضع ساخنة في الزيت فإن هذا لا يساعد في جعلها مقرمشة.

طرق نجاح بطاطس الشيبسي

ك حتي تحصلي على بطاطس شيبسي مثل المطاعم وأكبر المصانع يحب عليكي استخدام زيت الذرة ا استخدام زيت الزيتون وايضا لكي تحصلي على بطاطس شيبسي مثل المطاعم ينبغي عليكي اتباع كافة المكونات التي قمنا بذكرها حتي تحصلين على بطاطس شيبسي مثل المصانع بسهولة كما يحب عليكي استخدام أطعمة ونكهات اخري من العطار حتي تحصلي على مذاق للمصانع الأصلي

طريقة عمل بطاطس الشيبسي بنكهات مختلفة

يجب لعمل بطاطس الشيبسي مثل أكبر كمية المصانع أن تقومي بتصفية البطاطس وان تتركيها تبرد في ماء بارد لمدة 5 دقائق لأن وضع البطاطس في الزيت وهي ساخنة لا يجعلها مقرمشة ولا تعطي لون ذهبي مثل المصانع وحتي تحصلين على البطاطس المقرمشة يجب اتباع الخطوات كما يجب وضع كميه قليله جدا من البطاطس حتي لا تلتصق ببعضها البعض ما يجب عليك لعمل نكهات مختلفة مثل الشيبسي الجاهز استخدام نكهات صناعية صحية من اي عطار وهذه النكهات مثل الجاهز تماما تكون بطعم الشطة أو الليمون أو الجبنة أو الكباب وتكون على هيئة بودرة يمكن وضعها على بطاطس الشيبسي كما يحب الا تقومين بإضافة الملح إذا وضعتي هذه النكهات لأنها بالطبع تحتوي على الملح حتي لا تكون مملحة

اسرع طريقة الحصول على بطاطس مقرمشة

جميعنا يجب البطاطس المقلية أن تكون مقرمشة ولذيذة مثل المطاعم وأصبح الخل سهل جدا وسريع يمكن قلي البطاطس بدون زيت وايضا الحصول عليها مثل كنتاكي وماكدونالز من خلال تطبيق الخلطة السرية بوضع ملعقتين من النشا هذا هو المكون السري الذي يخفيه عندكم أصحاب المطاعم والحصول على بطاطس مقلي أو بطاطس الشيبسي يجب عليك منع امتصاصها بالور