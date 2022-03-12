بطريقة مقرمشة ومظبوطة أعملي مخلل الجزر والبصل في المنزل بطعم زي محلات الطرشي

المخللات من أكثر المقبلات التي تعمل على فتح الشهية بشكل كبير ويمكننا تناولها مع المأكولات الشعبية مثل الطعمية والفول والبطاطس وكذلك يتم تناولها مع الوجبات السريعة مثل ساندوتشات البرجر والكفتة وباقي الساندوتشات الأخرى حيث تضيف هذه المخللات للطعام طعم لذيذ وتضيف إليه نكهة رائعة تزيد من فتح الشهية، وتتعدد أنواع المخللات التي يمكننا تناولها مثل الجزر واللفت والبصل والخيار والعديد من الخضروات الأخرى التي تصلح لعمل المخللات المختلفة والتي تبدو بطعم ألذ وأروع، وتمثل مخللات الجزر والبصل من المخللات المستساغة لدى كثير من الناس.

وترغب الكثير من السيدات بالقيام بعمل مخلل البصل والجزر في المنزل بطريقة لذيذة مثل الطعم المباع في المحلات التجارية ونلاحظ أن البعض من السيدات يقومون بعمل مخلل الجزر والبصل في المنزل بطعم غير مستساغ والسبب في ذلك هو عدم وضع بعض المكونات التي تضيف النكهة الرائعة للمخل، وسوف نعرض إليكي ياسيدتي طريقة بسيطة لعمل مخلل الجزر والبصل في المنزل بأقل تكلفة ممكنة وبطعم شهي.

مكونات عمل مخلل الجزر

كيلو من الجزر.

ثمانية ملاعق كبيرة من الملح.

خمسة أكواب كبيرة من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من العصفر.

طريقة عمل مخلل الجزر

أغسلي كمية الجزر جيدا وقومي بتقطيعه إلى قطع متساوية الحجم ومتوسطة.

بعد ذلك أحضري برطمان التخليل وضعي به قطع الجزر، وضيفي الملح مع الماء مع العصفر في إناء وقومي بتقليبه جيدا.

ضيفي محلول الماء في برطمان الجزر حتى يغمر المحلول جميع قطع الجزر، أغلقي البرطمان جيدا وأتركيه فترة من الزمن حتى ينضج.

مكونات عمل مخلل البصل

كيلو واحد ونصف من البصل.

ستة أكواب من الماء.

ملعقة واحدة صغيرة من حبة البركة.

سبعة ملاعق كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من الخل الأبيض.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة عمل مخلل البصل