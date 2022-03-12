طريقة عمل الفراخ ناجتس بأشكال شهية للأطفال

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طريقة عمل الفراخ ناجتس للأطفال من الوصفات الشهية وذات الأشكال المختلفة التي تجعل الأطفال يحبون تناولها، والفراخ ناجتس يتم تقديمها في المطاعم ولكن يمكن تحضيرها بنفسك وجعل أطفالك يحبون تناولها، ولذلك إليك مكونات وخطوات تحضير الفراخ ناجتس.
مكونات ناجتس أشكال للأطفال
يتم عمل فراخ ناجتس بأشكال مختلفة للأطفال مثل المطاعم وذلك يحتاج إلى مجموعة من المكونات كما يلي:
- نصف كيلو من الدجاج المفروم.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة كبيرة بودرة البصل.
- بقسماط مطحون.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
مكونات التغليف:
- كمية من الدقيق مع القليل من النشا.
- بقسماط ناعم.
- الملح.
- الزيت.
- البابريكا.
- ثوم باودر.
- بودرة بصل.
مكونات التقديم:
تقدم هذه المكونات بجانب فراخ الناجتس للأطفال لتعطيها مذاق أفضل ويمكن وضعهم جميعا ًًاو المكونات التي تفضلونها فقط.
- مايونيز.
- خس.
- كاتشب.
- مستردة.
طريقة تحضير ناجتس أشكال للأطفال
على طريقة المطاعم المشهورة حضري فراخ ناجتس للأطفال بالخطوات التالية:
- ضعي كل من الدجاج المفروم والتوابل الملح والفلفل أسود وبودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا ثم أضيفي البيضة وقلبيهم.
- أضيفي البقسماط إلى خليط الدجاج بشكل تدريجي متى الحصول على قوام من السهل تشكيله.
- ضعي الخليط السابق على ورقة زبدة بعد ذلك غطيه بورقة أخرى وافرديه حتى الحصول على سمك متوسط.
- قطعي خليط دجاج الناجتس باستخدام قطاعات أشكال بحسب رغبة الأطفال.
- احفظي قطع الدجاج في الثلاجة حتى تصبح متماسكة قليلاً، قم ضعيها في الدقيق.
- اخرجي قطع الدجاج من الدقيق وضعيها في البيض ثم فى البقسماط المتبل بالملح والفلفل الأسود وبابريكا وبودرة ثوم وبودرة البصل.
- احفظي قطع دجاج الناجتس لفترة قليلة في الثلاجة قبل التحمير.
- ضعي كمية من الزيت في طاسة على النار واتركيه حتى يحمى، ثم ضعي قطع الناجتس في الزيت وقلبيها بين الحين والآخر حتى تحمر.
- كما يمكن تسوية قطع دجاج الناجتس في الفرن بإضافة القليل من الزيت بدلاً من تحميرها في الزيت.
- بعد أن ينضج الدجاج اخرجيه من الفرن او الزيت ورصيه على أطباق التقديم.
- يقدم دجاج الناجتس للأطفال مع المايونيز والكاتشب والمستردة والخل.
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