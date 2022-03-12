طريقة عمل الفراخ ناجتس بأشكال شهية للأطفال

طريقة عمل الفراخ ناجتس للأطفال من الوصفات الشهية وذات الأشكال المختلفة التي تجعل الأطفال يحبون تناولها، والفراخ ناجتس يتم تقديمها في المطاعم ولكن يمكن تحضيرها بنفسك وجعل أطفالك يحبون تناولها، ولذلك إليك مكونات وخطوات تحضير الفراخ ناجتس.

مكونات ناجتس أشكال للأطفال

يتم عمل فراخ ناجتس بأشكال مختلفة للأطفال مثل المطاعم وذلك يحتاج إلى مجموعة من المكونات كما يلي:

نصف كيلو من الدجاج المفروم.

بيضة.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة بودرة البصل.

بقسماط مطحون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

مكونات التغليف:

كمية من الدقيق مع القليل من النشا.

بقسماط ناعم.

الملح.

الزيت.

البابريكا.

ثوم باودر.

بودرة بصل.

مكونات التقديم:

تقدم هذه المكونات بجانب فراخ الناجتس للأطفال لتعطيها مذاق أفضل ويمكن وضعهم جميعا ًًاو المكونات التي تفضلونها فقط.

مايونيز.

خس.

كاتشب.

مستردة.

طريقة تحضير ناجتس أشكال للأطفال

على طريقة المطاعم المشهورة حضري فراخ ناجتس للأطفال بالخطوات التالية: