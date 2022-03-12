أعملي كفتة البطاطس الاقتصادية بألذ خلطة وتتبيلة وبطريقة مقرمشة وشهية

من أسمن المأكولات اللذيذة والخفيفة على المعدة والشهية بالنسبة للعديد من الأطفال هي كفتة البطاطس، حيث تعد هذه الوجبة شهية ومحببة للكثير من الناس وتقدم هذه الوجبة بالعديد من الطرق والأشكال المختلفة ولها العديد من طرق التحضير والعمل، وتعتبر من ألذ الطرق التي يمكننا تناول كفتة البطاطس بها هي الطريقة الشائعة المقلية وتوجد هناك بعض المشكلات التي تواجه الغالبية من السيدات عند عملهم لكفتة البطاطس.

وهي عند القيام بعملها لا تتماسك أثناء عملية القلي وتصبح مفتتة مما تؤدي إلى فشل هذه الطريقة ويرجع السبب في ذلك هو إهمال بعض الخطوات أثناء عمل هذه الكفتة مثل عدم قيام السيدات بوضع البطاطس بعد عجنها في الثلاجة حتى تتماسك وإهمال هذه الخطوة يؤدي إلى فشل هذه الطريقة وعدم نجاحها، ويعتبر السر الأخر في الطعم الذيذ والهش لكفتة البطاطس هي التوابل التي نقوم بإضافتها أثناء العجن وبعض الخضروات الأخرى.

ويمكننا تناول هذه الوجبة مع بعض المقبلات الاخرى التي تعمل على إشباع المعدة مثل الجبنة أو السلطات المختلفة التي تعمل على فتح الشهية وتناول كميات أكبر من هذه الكفتة، وعلينا بتقديم ألذ وأبسط طريقة لعمل كفتة البطاطس في المنزل بمكونات غير مكلفة وبطريقة غير مجهدة وعليكي بعملها لتتناوليها إما في وجبات الغذاء الرئيسية أو تناولها في ساندوتشات مابين الوجبات.

مكونات عمل كفتة البطاطس

أربعة حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من البيض.

أربعة ملاعق كبيرة من البقسماط.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل كفتة البطاطس