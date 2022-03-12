حلى السينابون لفائف القرفة القطنية بمكونات بسيطة أتعلمي تحضيرها بحرفية في دقائق

السينابون من الحلوى الشهية التي تتسم بالمذاق الشهي الغني بطعم القرفة التي تعتبر المكون الأساسي لعمل حلى السينابون أو كما يطلق عليها حلى لفائف القرفة القطنية، كما أنها سهلة التحضير وبسيطة المقادير ولذيذة الطعم، وترغب الكثير من الأمهات في تحضير حلى لفائف القرفة أو السينابون في المنزل واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم أسهل وأبسط وأسرع طريقة لتحضير حلى السينابون، كل ما عليكم هو متابعتنا لمعرفة التفاصيل كاملة.

السينابون حلى لفائف القرفة

يتم تحضير السينابون بخطوات بسيطة كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير السينابون حلى لفائف القرفة.

مكونات السينابون (حلى لفائف القرفة)

أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. نصف كأس من الحليب الساخن. أربعة ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية. ثلث كأس من الزبدة المذابة. بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. كأس من السكر الأبيض. ملعقة من الملح.

مقادير تحضير الحشو للعجين المفرود

زبدة مذابة. أربعة ملاعق من القرفة. كأس إلا ربع من السكر.

مقادير الصلصة لتزيين السينابون

كأس ونصف من السكر البني. ملعقة صغيرة من الملح. كأس ونصف من جوز البيكان ثم يتم تقطيعه إلى قطع كبيرة. نصف كأس من الزبدة المذابة. ربع كأس من شراب الذرة.

خطوات تحضير السينابون في المنزل

يتم تحضير السينابون في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وفيما يلي خطوات تحضير السينابون في المنزل.

طريقة تحضير حلى لفائف القرفة (السينابون)