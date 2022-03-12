نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب سكر أعملي حلوي الجيلاتين بدون بيض ولا فرن في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأمهات يخشون على أطفالهم من تناول الحلوى الصناعية خارج المنزل أو شرائها من ‏الأسواق لأنها تكون تحتوي على مواد غير صحية يمكن أن تسبب لهم أمراض ومشاكل صحية على المدى البعيد وبالطبع لا يمكن منع الأطفال مطلقا من تناول هذه الحلويات لأنهم يحبونها بشكل جنوني وإذا رأىوها في الخارج تجذب انتباههم بشكل كبير لذلك يمكن أن نصل إلى حل اكثر حيادية وهو أن تتعلم الأم إعداد هذه الحلويات في المنزل وتقوم بإجراء أطفالها بتقديم الحلويات بطريقة مميزة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد انواع الحلويات ‏الشهيرة التي يحب الأطفال شراؤها و تناولها بكميات كبيرة وهي حلوة الجيلاتين أو الكندي كما يقال عنها ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الحلوة والمكونات التي نحتاجها لها.

مكونات إعداد حلوى الجيلاتين بالسكر

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد حلوى الجيلاتين:

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كما نعرف أنه جميع أنواع هذه الحلويات تعتمد بشكل كبير على السكر وعلى الألوان لذلك سنستخدم تقريبا كوبين من السكر.

ربع كوب ماء بارد.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الجيلاتين.

ألوان صناعية.

نكهات غذائية.

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خطوات عمل حلوى الجلاتين

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الحلوى الجلاتين وهذه الخطوات هي:

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نحضر وعاء كبير ونضع في السكر وبودرة الجيلاتين ونصف كوب من الماء.

بعد ذلك نسكب هذا الخليط داخل قدر على النار وننتظر لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نترك النار تمامًا.

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‏ ثم نقوم باستخدام النكهات والملونات الصناعية.

‏حتى تصبح الحلوى متعددة الألوان يمكن أن نقوم باضافة كل مجموعة لها لون مختلف ونكهة مختلفة.

‏حتى تصبح الحلوى متعددة الألوان يمكن أن نقوم باضافة كل مجموعة لها لون مختلف ونكهة مختلفة. يمكن مثلا تقديم جزء من الحلويات بنكهة النعناع ويضاف لها لون أخضر وجزء آخر بنكهة الفراولة ويضاف لها لون احمر وجزء آخر بنكهة الليمون يضاف لها لون اصفر.

بعد ذلك نقوم بوضع جميع ‏المكونات داخل قوالب من السيليكون ونتركها في الثلاجة ليوم كامل بعد ذلك نخرجها من الثلاجة حتى تكون جاهزة للتقديم.

طريقة عمل حلوى المارشميلو البيتي

يمكنك سيدتي الحصول على حلوي المارشميلو بسهولة في المنزل باستخدم مكون و السكر تساعدك في عمل ألذ حلويات المارشميلو البيتي وايضا حلويات الجيلاتين بسهولة في منزلك وقد ذكرنا افضل الطرق المستخدمه التي يمكنك الحصول عليها لعمل حلوي الجيلاتين مثل المطاعم وايضا الحصول على حلوي الماشميلو البيتي يكون سهل للغاية عند اتباع نفس الطرق لعمل المارشميلو اليتي بسهولة .

طريقة عمل حلوي غزل البنات

يمكنك عمل حلوي غزل البنات بسرعة الصاروخ في منزلك باستخدام كوب واحد فقط من السكر ستصبح مثل المطاعم يمكنك تجربتها وسوف تحصلين على مذاق المحلات ولن تعودي إلي شراءها مرة اخري يمكنك إضافة بعض النكهات اللذيذه للحصول على مذاق رائع الحلويات غزل البنات فقط قومي بتجربة الطريقة الحصول على مذاق .

حلوي الجيلاتين من ألذ انواع الحلويات التي يمكن عملها في المنزل حيث تعطي مذاق رائع وبنكهات مختلفة يمكن الحصول علينا وعملها بكوب سكر فقط تحصلي على حلويات الجيلاتين وقد ذكرنا بعض الحلويات الأخري التي يمكن عملها في المنزل ومن أهم هذه الحلويات غزل البنات وايضا المارشميلو البيتي وغيرها تعطي مذاق رائع وفي

حلوي المارشميلو البيتي بسهولة

جميع الأطفال يعشقون حلوي غزل البنات وحلويات المارشميلو ولكي تحصلي على مارشميلو بيتي يحب أن تقومي بإحضار كوب من السكر فهو شيء اساسي لتحضير كل ما حلوي غزل البنات والمارشميلو البيتي وايضا حلوي الجيلاتين اللذيذة وقد أوضحنا لمن خلال السطور الماضية طريقة عمل حلوي الجيلاتين بكوب سكر عليكي تطبيق نفس الخطوات مع إضافة معلقة من النشا وبعض النكهات لتحصل علة