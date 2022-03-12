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عمر شويل - جدة معجزة الخميرة لشد البشرة ومحاربة التجاعيد بديل البوتوكس لوجه نضر، عند التقدم في العمر تعاني العديد من النساء من ظهور التجاعيد وترهل البشرة، مما تلجأ لاستخدام منتجات تحفيز الكولاجين في الوجه للحفاظ علي نضارة وشباب البشرة، ولذلك تعد الخميرة واحدة من أهم الوصفات التي تستخدم في علاج التجاعيد والتخلص من علامات التقدم في السن التي تظهر في صورة خطوط رفيعة في الوجه، كما أن هذا الماسك يساعد على شد البشرة وجعلها تبدو بظهر شبابي متألق، وهذه الفوائد يسهل الحصول عليها باستخدام مكونات بسيطة وسهلة تتواجد في كل منزل.

وصفة الخميرة البيرة لشد البشرة والتجاعيد لوجه خالي من العيوب



تحضر هذه الوصفة من أجل الحصول على بشرة صافية مشدودة، وتستخدم الخميرة البيرة والتي يمكن الحصول عليها من المخابز أو من محلات العطارة.

ولذلك سوف أقدم لكم معجزة الخميرة لشد البشرة وعلاج تجاعيد الوجه في دقائق.

المكونات

ملعقتين ك من الخميرة.

ملعقة ص من عصير الليمون.

ملعقة واحدة ك من الزبادي.

1 ملعقة ك من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

في إناء صغير ضعي ملعقة من الخميرة، ومعها ملعقة من العسل.

ثم بعد ذلك ضيفي عليها عصير الليمون، وقلبيها جيداً ويفضل أن نعمل هذه الخطوة بعد أن تتفاعل الخميرة مع العسل.

ضيفي ملعقة من اللبن الزبادي.

استمري في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، وتحصلين على عجينة متماسكة.

قومي بوضع العجينة على وجهك، واتركيها نحو نص ساعة أو أكثر على وجهك.

قومي بفرك الماسك من على بشرتك قبل القيام بعملية غسيل الوجه، للحصول على أقصى استفادة من القناع و لتحفيز الكولاجين .

. اغسلي وجهك بالماء الفاتر جيداً للتخلص من أي بقايا على الوجه.

يمكنك وضع القليل من ماء الورد بعد غسل الوجه.

يفضل تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع الواحد.

فوائد ماسك الخميرة البيرة والزبادي لشد البشرة ومحاربة التجاعيد



على الرغم من المكونات البسيطة التي تدخل في تركيب هذا الماسك إلا أنه يحقق نتائج هائلة في تفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد بسبب وجود الزبادي الذي يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير وجعلها أكثر مرنة.

بالإضافة إلى وجود العسل الذي يعمل على تغذية البشرة وتحفيز الكولاجين ومدها بالعناصر الهامة التي تحتاج إليها، كما أن الخميرة تعمل على إضافة الحيوية والنشاط للبشرة.