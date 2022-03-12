نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة وشدها والتخلص من التجاعيد في المقال التالي
كريم النشا وماء الورد لتفتيح وشد البشرة نقدمه إليكم متابعينا عبر موقع ثقفني، فكريم النشا وماء الورد من أفضل مستحضرات التجميل الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في تفتيح البشرة ومنحها إشراقة وبياض مثل الثلج، وهذا الكريم آمن تماماً علي البشرة لأنه يحتوي على مواد طبيعية ويتم تحضيره في المنزل بكل سهولة دون تكاليف باهظة، تابعونا لنتعرف سوياً على الكريم وكيفية استخدامه.
كريم النشا وماء الورد
هذا الكريم المعجزة في عالم مستحضرات التجميل وبالرغم من مكوناته البسيطة إلا أنه يعطي نتائج مبهرة، فنجد:
- مقدار ملعقة دقيق.
- ملعقة نشا كبيرة.
- كوب من ماء الورد.
طريقة التحضير:
- في وعاء نظيف نضع النشا مع الدقيق ونعجنهم بماء الورد ونقلب جميع المكونات معاً لتتجانس.
- ثم نضع الخليط على نار هادئة ونقلبه باستمرار حتى يغلي وقوامه يصبح متماسك مثل الكريم.
- نأتي بعلبة نظيفة ونضع فيها الخليط ونغلقها ثم نضعها في الثلاجة لمدة ١٠ دقائق ليتماسك الخليط كثيراً.
- نشطف الوجه بماء دافئ ونضع الكريم عليه، ونتركه على الوجه لمدة نصف ساعة لتمتصه البشرة.
- ثم نغسل الوجه بماء فاتر وبعدها بماء بارد، نقوم بتجفيف الوجه جيداً بمنشفة قطن برفق.
- بعد ذلك ننظف الوجه بماء الورد عن طريق وضع قطعة قطن بها.
أقوى ماسك لتفتيح البشرة وشدها خلال أيام
هذا الماسك يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من حب الشباب وبقع الوجه الداكنة، بجانب أنه يعطي للبشرة نعومة ولمعان ونضارة طبيعية، ويتم تحضير الماسك بالمكونات التالية:
المكونات:
- ملعقة نشا كبيرة.
- ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.
- ملعقة كركم صغيرة.
- ملعقة صودا خبز صغيرة.
- عدة قطرات من ماء الورد.
طريقة التحضير:
- أول وأهم خطوة هي خطوة تنظيف البشرة جيداً عن طريق غسلها وتجفيفها.
- بعد ذلك نقوم بخلط المكونات معاً جيداً في عبوة نظيفة ونخلطهم حتى تختفي التكتلات وتذوب المكونات مع بعضها.
- نبدأ بوضع كمية مناسبة من الخليط على البشرة وفرده برفق وعلى الرقبة أيضاً.
- نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نغسله بماء.
- في النهاية نضع كريم مرطب مناسب للبشرة للحصول على نتائج مُرضية.
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