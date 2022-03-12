وصفة القرنفل وحبة البركة لمنع تساقط الشعر والنتيجة مذهلة

وصفة القرنفل وحبة البركة لمنع تساقط الشعر، يعمل القرنفل على منع تساقط الشعر وتقويته من الجذور ومنع التلف الذي يلحق بالشعر نتيجة العوامل الخارجية أو الضعف العام وغيرة من العوامل الأخرى، كما أن حبة البركة لها تأثير فعال في حل معظم مشاكل الشعر، وتعد وصفة القرنفل وحبة البركة لمنع تساقط الشعر من أحد أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة في منع تساقط الشعر وحمايته من الصلع، من الممكن تحضير الوصفة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وفعالة إليكم الخطوات بالتفصيل في السطور التالية فتابعونا.

وصفة القرنفل وحبة البركة لمنع تساقط الشعر

تحتوي وصفة اليوم على مكونين طبيعيين يتم استخدامهم للتخلص من مشاكل الشعر وتساقط الشعر المستمر فقط عليكم إتباع الخطوات الآتية:

أولاً يتم وضع ملعقة كبيرة من القرنفل وملعقة من حبة البركة في وعاء محكم الغلق به كمية من الماء الساخن ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد ذلك يتم استخدام الوصفة عن طريق وضعها في بخاخ ورشة على الشعر مرتين في اليوم صباحاً ومساء.

يفضل عدم غسل الشعر لمدة خمس أيام وبعدها يتم غسل الشعر جيداً.

للحصول على أفضل النتائج يتم تكرار الوصفة وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

علاج تساقط الشعر بحبة البركة

يتم تحضير الوصفة بكل سهولة عن طريق وضع معلقتين من حبة البركة في كوب كبير من الماء المغلي، أو عن طريق النقع في الماء المغلي لمدة ٥ ساعات تقريباً.

بعد ذلك يتم تصفية الماء الموجود ووضعة في زجاجة نظيفة، بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً وتجفيفه من الماء.

يتم تدليك فروة الرأس بواسطة قطنة مغموسة بمغلي حبة البركة، إلى أن تصل إلى المسام الموجودة بفروة الرأس.

يفضل عدم غسل الشعر بعد وضع الوصفة مباشرة، وللحصول على أفضل النتائج يفضل تكرار الوصفة لمدة تتراوح من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم طريقة تحضير وصفة طبيعية من القرنفل وحبة البركة لمنع تساقط الشعر بكل سهولة، ولمزيد من الوصفات الطبيعية برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.