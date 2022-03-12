اختراااع.. حولت البصل والثوم الي بودرة بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك في 5 دقائق جربيها فوراً

البصل والثوم من المكونات الاساسية التي لا غني عنها في الكثير من الاكلات فبجانب ان القيمة الغذائية لكل منهم عالية جدا فهما يكسبان الاكل طعم ورائحة مميزة, ولكن لا يستطيع الجميع ايجاد وقت لتقشير البصل والثوم والتقطيع لاستخدامهما في الاكل ومن هنا ظهر البصل والثوم المجفف لاستخدامهما في الاكل بشكل سريع للحصول على الطعم المطلوب ولكن لا يعرف الكثير كيف تتم عملية تحويل البصل والثوم الي بودر لاستخدامهما بشكل أسهل مع الطهي, وخلال مقالنا هذا سنوضح كيفية تحويل البصل والثوم الطازج الي بودر بسهولة في البيت.

كيفية تحضير بودرة البصل في البيت بسهولة

البصل المجفف لا يقل في أهميته عن البصل الطازج حيث ان يحتوي علة الكثير من المواد المضادة لعملية الاكسدة في الجسم وبالتالي يقلل تلف خلايا الجسم ويحمي القلب من الامراض الخطيرة, ويحتوي على العديد من الفيتامنيات التي تساعد في تقوية النظر وتعالج التوتر والقلق الزائد عن الحد, ويساعد في تقليل التعض للحساسية بسبب احتوائه على مواد مضادة للهستامين وتقلل نسبته في الجسم, ويمكن تحضير البصل المجفف بسهولة من خلال الاتي:-

يتم تقشير كل كمية البصل وتقطيعها بعد ان يتم غسلها جيدا, وتقطع شرائح رفيعة قدر الامكان.

يتم فصل حلقات البصل عن بعضها البعض وبعد ذلك يتم رص حلقات البصل في صينية وتوضع في فرن مسخن من قبل.

تترك في الفرن ربع ساعة وبعد ذلك يتم اطفاء الفرن وتترك حلقات البصل به, وبعد ان تبرد يتم اخراجها.

توضع حلقات البصل بعد تحميصها في الكبة ويتم طحنها جيدا حتى تتحول الي بودر ناعم.

الطريقة الصحيحة لعمل الثوم المجفف في البيت

يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة مناسبة لعمل الثوم البودر في البيت لتوفير شراءه من العطارين الذي غالبا ما يكون مخلوط بنشا, ويمكن تحضيره بسهولة كالتالي:-