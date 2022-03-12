خطوات تشقير الحواجب في المنزل بكل سهولة ووداعاً لصالون التجميل

خطوات تشقير الحواجب، الحواجب هي ما تبرز جمال العين والوجه وجميع النساء تحب دائماً إزالة الشعر الزائد ليظهروا بأجمل صورة، كما أنها تحب الاهتمام بهم كثيراً حتي تزيد من جمالها وجاذبيتها الخاصة، ولذلك فإنها تحب أن تضيف بعض اللمسات مثل صبغ الحواجب أو تشقيرها أو رسمها بشكل معين، ومن النساء من لا يقصد صالونات التجميل وتحب فعل كل شئ خاص بها في المنزل، ولهذا تبحث عن خطوات سهلة تساعدها في تشقير الحواجب وسوف نطلعكم على هذه الخطوات خلال المقال.

خطوات تشقير الحواجب في المنزل

عادة ما يكون لدى السيدات تخوف كبير من إزالة شعر الحاجب، فقد تلجأ لتشقير الحواجب بدلاً من إزالة الشعر، وبالتالي صبغها بأي لون صبغه يناسب الوجه، فيمكنك تشقير الحواجب بأبسط الطرق وأقل المكونات.

الأدوات المطلوبة

وعاء صغير.

فازلين.

ملعقة صغيرة.

فرشاة ماسكرا قديمة.

قلم تحديد حواجب.

صبغة لتشقير الحواجب (يفضل أن تكون افتح من درجة لون بشرتك بدرجة أو إثنين حسب رغبتك).

طريقة تشقير الحواجب

الطريقة سهلة للغاية وسوف تحصلي في النهاية على الجاذبية التي تبحثين عنها.

مشطي الحواجب أولاً، ثم قومي بإزالة الشعر الزائد فقط باستخدام ملقط.

يتم تحديد الحواجب باستخدام قلم التحديد، وضعي فازلين حول الجلد.

في الوعاء الصغير اخلطي صبغة التشقير مع كريم الأكسجين.

قلبي المكونات جيداً بالملعقة حتي تختفي بودرة التشقير.

وزعي الصبغة على الحواجب باستخدام الماسكرا، أو باستخدام عيدان القطن الخاصة بتنظيف الأذن.

اتركي الصبغة عشرين دقيقة، ثم أزيلي الصبغة وهي جافة قبل غسلهم بالماء.

عليك وضع الصبغة المراد صبغها سواء باللون الأسود أو البني.

أسباب تشقير الحواجب

المرأة دائماً تهتم بمظهرها العام وتحرص على أن يكون لها جاذبية من نوع خاص، وعندما تقوم بتشقير شعرها فقد تواجه مشكلة عدم تناسق الحواجب السمراء مع لون الشعر فإنها تبحث حينها عن طريقة لتشقير الحواجب في البيت بدلاً من الذهاب إلى صالونات التجميل، ولهذا قدمنا لكم الخطوات لتحصلي على طريقة بسيطة وتستطيعي أن تقومي بتشقيرها بكل سهولة، مما سيجعلك توفري المال والوقت الذي سوف تذهبين فيه.