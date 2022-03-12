طريقة عمل خلية النحل بحشوة الجبنة للشيف حسن بطعم ومذاق رائع

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خلية النحل بحشوة الجبنة من أشهر المعجنات في كثير من البلاد العربية؛ حيث أنها من المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، ويكثر عليها الطلب في شهر رمضان وذلك لأنه من الممكن حشوها بأي نوع ترغبيه، ويعتبر وجبة فطور حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمكن أيضا وضعه للأولاد ضمن سندوتشات المدارس، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمله في المنزل، ومن خلال موقعنا قررنا تقديم طريقة عمل هذه الوصفة بكل سهولة ويسر.
خلية النحل بحشو الجبنة
من خلال هذه المكونات يمكنك عمل خلية النحل بطريقة سهلة؛ حيث أنها وجبة فطور بسيطة ومشبعة وتحتوي على فوائد غذائية مفيدة للجسم، ومكوناتها تتمثل في الآتي:
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول للتخلص من الأتربة والشوائب.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- عدد بيضة واحدة.
- نصف كيلو من الجبنة الفيتا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- 2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
يمكنك الحصول على خلية النحل بكل سهولة ووقت قليل، وهي من المخبوزات ذات القيمة العالية ويقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار، وتتمثل خطواتها في كلا من.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع به كلا من الدقيق والملح ونتركهم جانبا، وبعدها نضع الخميرة والسكر مع الماء الدافئ والزيت.
- ثم نقوم بالعجن جيدا لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية وهشة.
- يتم دهان العجينة بالزيت ويتم تغطيتها جيدا بقطعة من القماش، ونضعها في مكان دافئ تخمر لمدة ساعة تقريبا.
- ثم في وعاء آخر نضع الجبنة مع البقدونس مقطع قطع صغيرة أو فلفل ويتم التقليب الجيد بينهم.
- يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة بعد أن تختمر.
- نقوم بفرد كل كرة ويتم حشوها ونغلقها مرة أخرى، ونضعها في صينية مدهونة زيت، وذلك مع مراعاة عدم ترك مسافة بين الكرات حتى تلتصق وتعطي شكل خلية النحل.
- نترك الصينية حوالي نصف ساعة تقريبا لكي تختمر، ثم نقوم بخفق بيضة مع اللبن ودهن وجه العجينة بالفرشاة.
- نزينها بعد ذلك بحبة البركة ثم ندخلها الفرن لمدة عشرون دقيقة على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- يتم إخراج الصينية من الفرن بعد النضج، ثم تقدم ساخنة مع كوب اللبن أو العصائر على حسب الرغبة.
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