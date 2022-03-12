طريقة عمل خلية النحل بحشوة الجبنة للشيف حسن بطعم ومذاق رائع

خلية النحل بحشوة الجبنة من أشهر المعجنات في كثير من البلاد العربية؛ حيث أنها من المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، ويكثر عليها الطلب في شهر رمضان وذلك لأنه من الممكن حشوها بأي نوع ترغبيه، ويعتبر وجبة فطور حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمكن أيضا وضعه للأولاد ضمن سندوتشات المدارس، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمله في المنزل، ومن خلال موقعنا قررنا تقديم طريقة عمل هذه الوصفة بكل سهولة ويسر.

خلية النحل بحشو الجبنة

من خلال هذه المكونات يمكنك عمل خلية النحل بطريقة سهلة؛ حيث أنها وجبة فطور بسيطة ومشبعة وتحتوي على فوائد غذائية مفيدة للجسم، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول للتخلص من الأتربة والشوائب.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

عدد بيضة واحدة.

نصف كيلو من الجبنة الفيتا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من اللبن.

نصف كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

يمكنك الحصول على خلية النحل بكل سهولة ووقت قليل، وهي من المخبوزات ذات القيمة العالية ويقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار، وتتمثل خطواتها في كلا من.