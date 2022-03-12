سيروم طبيعي للبشرة يخلصك من التجاعيد والبقع وأثار حب الشباب

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سيروم طبيعي لشد التجاعيد، شد البشرة وعلاج التجاعيد والتخلص من علامات الشيخوخة هو حلم كل شخص وبصفة خاصة السيدات، لأنهم يحبون دائماً أن يظهروا بشكل جذاب وأن تظل البشرة مشرقة وأكثر حيوية، ولهذا يستخدمون العديد من منتجات الحماية ضد التجاعيد، ولكن بعضهم يفضل استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في شد التجاعيد بجانب فوائد كثيرة تمنحها للبشرة، وفيما يلي سوف نذكر كيفية صنع سيروم طبيعي يزيد تجاعيد الوجه ويمنحك بشرة مشدودة.
سيروم طبيعي لشد التجاعيد
يعد السيروم من أفضل أنواع المكونات التي تستخدم في شد الجلد والتخلص من الخطوط الرفيعة، تلجأ إليه الفتيات كبديل الكريمات التي تخلصها من التجاعيد وتساعدها على شد الوجه وتبيضه، فشراؤه قد يكلفك أسعار باهظة فيمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة، حيث مكوناته سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل، ووداعاً لشراؤه من محلات مستحضرات التجميل.
المكونات
- كوب ماء الورد.
- ملعقة صغيرة زيت جلسرين.
- قشر برتقالة.
- ملعقتان جل بذور كتان.
- ملعقة جل الالوفير.
- مقدار ملعقة كبيرة زيت اللوز.
- كبسولة فيتامين.
طريقة التحضير
- اغسلي قشر البرتقالة جيداً، قطعيه إلي قطع صغيرة.
- ضعي قشر البرتقالة مع ماء الورد في وعاء على النار حوالي عشرة دقائق.
- يتم وضع الخليط المغلي في الخلاط وفرمه، ثم يتم تصفية المزيج.
- وبعدها ضيفي إليه زيت الجلسرين وجل بذور الكتان وضيفي إليه زيت كبسولة فيتامين ه وجل الالوفيرا وزيت اللوز.
- امزجي جميع المكونات بشكل جيد.
- احتفظي بالسيروم في زجاجة نظيفة.
طريقة استخدام السيروم
- ضعي كمية مناسبة من السيروم على الوجه والرقبة مع التدليك لمدة دقيقتين.
- اتركي السيروم على البشرة حوالي نصف ساعة ثم اغسلي الوجه بماء دافئ.
- استخدمي السيروم كل يوم، وسوف تحصلي على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد مع الاستمرار.
فوائد السيروم
السيروم له فوائد متعددة ويكفي بأنه من مواد طبيعية وغير مكلف ومن أهم فوائده ما يلي.
- يساعد على شد البشرة.
- يخلص الوجه من التجاعيد.
- يعمل على تفتيح وترطيب البشرة.
- يجعل البشرة مشرقة وأكثر نضارة.
- مكونات السيروم طبيعية وتعمل على تغذية البشرة بالفيتامينات التي تحتاج إليها، مما يجعلها أكثر حيوية.
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