نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل بأقل تكلفة ممكنة بطعم شهي لا مثيل له في المقال التالي

تعتبر الطحينة من المقبلات الرئيسية على المائدة ويحبها جميع أفراد العائلة ونظرا لغلاء الأسعار اضطر الأمهات تحضيرها في المنزل وتعد مكوناتها بسيطة وغير مكلفة وطريقة تحضيرها سهلة ويمكن تناولها مع كثير من الأطعمة المختلفة مثل المشويات واللحوم والكبدة والأسماك وتحتوي الطحينة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الطحينة بالسمسم. مكونات عمل الطحينة بالسمسم في المنزل كوب من السمسم الأبيض

نصف كوب من زيت الذرة

كوب من الدقيق طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم أولا نقوم بتنقية السمسم جيدا من الشوائب الموجودة به ثم نضعه في وعاء على نار هادئة حتى يتم تحميصه خفيف بحيث نطير منه الرطوبة ويأخذ درجة لون خفيف.

نحرص ألا يأخذ السمسم لون غامق حتى لا تصبح الطحينة لونها غامق ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

بعد أن يبرد السمسم نضعه في مطحنة التوابل أو الكبة حسب رغبتكم ونقوم بطحنه وتنعيمه جيدا بحيث يأخذ شكل الرمل في البداية مع الاستمرار في الطحن لمدة دقائق حتى يصبح السمسم مثل العجينة لخروج الزيت الموجود به بالتدريج.

ثم نضيف إليه كوب الدقيق ونصف كوب الزيت مع الاستمرار في الخلط جيدا حتى تتكون لدينا الطحينة.

نضع الطحينة في برطمان نظيف لحين الاستخدام. مكونات عمل سلطة الطحينة بالزبادي ربع كيلو من الطحينة

ثلاثة فصوص من الثوم

ملعقة كبيرة من الخل

نصف حبة ليمون

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الزبادي

بهارات

ملح وفلفل أسود حسب مذاقكم

بقدونس للتزيين طريقة تحضير سلطة الطحينة بالزبادي نقوم بفرم الثوم حتى ينعم ثم نضيف إليه الزبادي مع إضافة كمية من الطحينة.

ثم نخلط المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

نحضر طبق آخر ونخلط به عصير الليمون والخل وقليل من الماء وزيت الزيتون.

ثم نضيف الملح والبهارات والفلفل الأسود ونقوم بالتقليب جيدا.

بعد ذلك نضيف الخليط إلى خليط الطحينة.

ثم نضع الخليط في الخلاط الكهربائي مع الخلط جيدا.

نضع سلطة الطحينة في أطباق التقديم مع تزيينها بالبقدونس، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل بأقل تكلفة ممكنة بطعم شهي لا مثيل له - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل بأقل تكلفة ممكنة بطعم شهي لا مثيل له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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