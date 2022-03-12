نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جديدة وسريعة لتحضير مسقعة الباذنجان والبطاطس والفلفل الحار بدون لحم بطعم شهي ولذيذ جدًا في المقال التالي

مسقعة الباذنجان والبطاطس والفلفل الحار تعد هذه الوصفة من الوصفات الاقتصادية جدا فهي لن تكلفك الكثير من المال، كما أنها من الوجبات المغذية جدًا وهذا لأنه مكونها الأساسي هو الباذنجان فهو من أكثر الخضروات المفيدة التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يفضلون تناول الباذنجان بطرق المعتادة وبهذه الطريقة ستعجب جميع أفراد أسرتك فهي من اشهي الوصفات التي تتمتع بمذاق رائع. مكونات مسقعة الباذنجان والبطاطس والفلفل الحار 2 باذنجان كبيرة مقطع إلى شرائح.

2 حبة من البطاطس مقطعة إلى شرائح.

فلفل أخضر مقطع إلى شرائح.

حبة من الفلفل الحار مقطع شرائح.

2 كوب من عصير الطماطم المهروسة.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

2 معلقة كبيرة من معجون طماطم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

كوب من الجبن الموزاريلا المبشور. طريقة عمل مسقعة الباذنجان والبطاطس والفلفل الحار في البداية نقوم بتقطيع كافة الخضروات من الباذنجان و البطاطس و الفلفل الحار شرائح رفيعة.

بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على النار ونضيف بها زيت حتى يسخن.

ثم نضيف شرائح البطاطس ونقلبها في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح.

نخرج البطاطس على مناديل ورقية مطبخ لكى تتخلص من الزيت العالق.

بعد ذلك نقوم بقلي شرائح الباذنجان في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح.

نصفي الباذنجان ايضًا من الزيت ويوضع على مناديل المطبخ.

ثم نقوم بقلي الفلفل الأخضر حتى يذبل وصفي بالزيت.

بعد ذلك نقوم بوضع طاسة أخرى على النار ونضيف ملعقة من الزيت ونضع فصوص الثوم المفروم و نشوحه حتى يذبل.

ثم نضيف الخل الأبيض و الطماطم المهروسة و معجون الطماطم ونقلبهم جيدًا.

نضع الملح و الفلفل الأسود و الكمون والزعتر ونقلبهم مع بعضهم حتى يثقل قوام الصلصة.

نأتي بصينية ونبدأ برص شرائح البطاطس ثم طبقة من الباذنجان وطبقة من الفلفل الأخضر والفلفل الحار بتساوي.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الصلصة على وجه مسقعة الباذنجان والبطاطس والفلفل الحار وتوضع بين طبقات الخضروات.

نوزع الجبنة الموزاريلا على وجه الصينية.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 18 درجة لمدة 25 دقيقة حتى يمتزجا المكونات وتأخذ اللون الذهبي الجميل وتسيح الجبن.

بعد ذلك نخرج صينية مسقعة الباذنجان والبطاطس والفلفل الحار من الفرن ونقدمها للطعام وهي ساخنة بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة جديدة وسريعة لتحضير مسقعة الباذنجان والبطاطس والفلفل الحار بدون لحم بطعم شهي ولذيذ جدًا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة جديدة وسريعة لتحضير مسقعة الباذنجان والبطاطس والفلفل الحار بدون لحم بطعم شهي ولذيذ جدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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